「アルゼンチン共和国杯・Ｇ２」（９日、東京）

オールカマー５着からの反撃を狙うホーエリートは５日、戸崎圭を背に美浦Ｗでグランドカリナン（５歳オープン）と併せ馬。馬なりで１馬身ほど追走し、６Ｆ８７秒６−３７秒８−１１秒６を計時して併入した。３週連続で感触を確かめた鞍上は「しっかりと動けているし、変わらず順調に来ています。目黒記念で騎乗した時も力をつけているなと感じたので、どこかで（タイトルを）獲れるところまでは成長しています」と重賞初制覇に期待を膨らませた。

中長距離を主戦場とする牝馬とあって、次週のエリザベス女王杯出走も視野に入っていた。それでも、陣営は目黒記念と同じ条件である東京２５００メートルの舞台を選択。田島師は「オーナーと相談しての結論ですが、まだ重賞を勝っているわけでもないし、乗り慣れた（戸崎）圭太が乗れることも大きかったです」と、気心の知れたコンビでの参戦も要因の一つとなったという。牝馬同士のＧ１ではなく、牡馬相手のＧ２でタイトル奪取へ。休み明けをひと叩きされて状態も着実に上昇、チャンスは十分にありそうだ。