¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¼þÅìÍ¤µþ¡Ö¤â¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×Áª¼ê²ñÄ¹¡ÈÂ´¶È¡ÉÍèµ¨¤Ï¼«Ê¬Ëá¤
¡¡ÂçÌò¤òÌ³¤á¾å¤²¡¢Íèµ¨ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÁ´»î¹ç½Ð¾ì¡½¡½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬5Æü¡¢ºòÇ¯¤«¤éÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê²ñÄ¹¤òº£Ç¯¸Â¤ê¤ÇÂà¤¯°Õ¡¡¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ç¤´üÃæ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¡¢º£µ¨¤Ï5Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¡£ÀÕÇ¤¡¢½Å°µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ëðêÂÌÅ·¡Ê¤¤¤À¤Æ¤ó¡Ë¤ÏÍèµ¨¤³¤½Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢ÂÇ·â¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÇÍèµ¨¤Ø¸þ¤±¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¼þÅì¤Ï¡¢Ç¤Ì³¤Î´°¿ë¤ËÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤É½¾ð¤ÇºòÇ¯¤«¤é2Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿Áª¼ê²ñÄ¹¤òÂà¤¯¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÂ´¶È¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¯¤«¤Ë°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡×
¡¡¼þÅì¤Ïºòµ¨¡¢º£µÜ¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤ÆÁª¼ê²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ö¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤ÉÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤¿Ãæ¤Ê¤É¤Ç¡¢Á´°÷¤¬¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤Ç¤¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ºòµ¨¤ÏÆÈÁö¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤âÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¼çÎÏ¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÃæ¤Ç¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤âº£µ¨¤Ï¥±¥¬¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿º¸É¨¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¡¢4·î²¼½Ü¤Ë±¦É¨¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ±¦ç¤¹ü¡Ê¤Ò¤³¤Ä¡Ë¹üÀÞ¤ÇÎ¥Ã¦¡£²Æ¾ì¤Ë¤Ï¹ø¤ÎÄ¥¤ê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÈ×¤â»àµå¤Ë¤è¤ëÇØÉôÄË¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤ÆÁ´11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢10·î26Æü¤Îºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë1»î¹ç5°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ëþ¿ÈÁÏáØ¡Ê¤½¤¦¤¤¡Ë¤Ê¤¬¤é°ÕÃÏ¤ÈÀÕÇ¤´¶¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï96»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦286¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢36ÂÇÅÀ¡¢35ÅðÎÝ¤òµÏ¿¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎÅðÎÝ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢½ÐÎÝÎ¨¡¦357¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Ã£À®´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÍâÆü¤Ë´ÆÆÄ¤µ¤ó¤«¤é¡È¤½¤ì¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤Ê¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£Ç¼ÆÀ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤·¡¢Á´»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¡£Á´Éô½Ð¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¿ô»ú¤â½Ð¤ë¡×¤È½é¤ÎÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤òÍèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¼¡¤ÎÁª¼ê²ñÄ¹¤Ï·ª¸¶¤äÌøÄ®¤ò¸õÊä¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤ë¤â¤è¤¦¡£¥ª¥Õ¤Ï¼«¿È¤ÎÄ´À°¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢Á´»î¹ç½Ð¾ì¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï11·î¤Ëº¸É¨¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿¤¿¤á¥ª¥Õ¤ÎÆ°¤¤Ë¤ÏÀ©Ìó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖµîÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢»þ´Ö¤¬²ò·è¤¹¤ë²Õ½ê¤Ê¤Î¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¼«¼ç¥È¥ì¤Ï3¿Í¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤¤½êÂÓ¤Ç¹Ô¤¦°Õ¸þ¡£¡ÖÀÅ¤«¤ËÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç±£µïÀ¸³è¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¸Ê¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1Ç¯´Ö¤ò¶î¤±È´¤±¤ë½àÈ÷¤ËÆþ¤ë¡£¡¡¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë
¡¡¢ãÉû²ñÄ¹¤ÏÂÇÎ¨3³ä¡õ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¢äÁª¼ê²ñÉû²ñÄ¹¤ÎÌøÄ®¤ÏÍèµ¨¤ÎÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤¿¡£¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÎý½¬¸å¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ï3³ä¡¢¤½¤·¤Æ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤â³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¼«¿È½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎËÒ¸¶Âç¤ËµÚ¤Ð¤º2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤6ËÜÎÝÂÇ¤òÄ¶¤¨¤ë2·åËÜÎÝÂÇ¤âÌÜÉ¸¤Ç¡¢¥ª¥Õ¤«¤éÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤à¡£