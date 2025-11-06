12月14日に横浜市の関内ホールで「横浜DeNAベイスターズVS阪神タイガース 爆笑トークバトル2025」が開催される。両球団のレジェンドOBやファンである人気芸人を招き、早くも2026年シーズンを占う熱いトークを展開する。

今年3月に第1回が行われ、今月30日にも開催を控える「巨人VS阪神 爆笑トークバトル2025」に続く今イベント。DeNAからは佐々木主浩氏、野村弘樹氏といった、ともに1998年日本一の立役者となった名投手コンビが出演。ファン代表として、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃん、「オズワルド」の畠中悠と伊藤俊介が登場する。

対する阪神からは、鳥谷敬氏、糸井嘉男氏の同い年OBコンビが参戦。「巨人VS阪神 爆笑トークバトル」に続き、松村邦洋、「ますだおかだ」増田英彦が虎党として参加する。

23年には阪神が38年ぶり、翌24年はDeNAが26年ぶりに日本一と、久しぶりの歓喜に沸いた両チームが、今回はトークで激突。地元開催ということもあり、DeNAファンからは早くも盛り上がりを期待する熱い声援が飛んでいる。

「巨人VS阪神 爆笑トークバトル」では、OBだからこそ話せる（秘）エピソードから来季の戦力事情など、プロ野球ファンにはたまらない話題が飛び出し大盛況。実績十分の人気芸人が繰り広げるトークも爆笑必至だ。

イベントは2部制で各120分を予定。チケットは各プレイガイドで発売中。