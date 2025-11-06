「京王杯２歳Ｓ・Ｇ２」（８日、東京）

豪快に駆け上がった。ダイヤモンドノットは５日、栗東坂路で単走。力強くチップを蹴り上げ、馬なりで４Ｆ５２秒６−３８秒４−１２秒６をマークした。またがった福永師は「順調に来ています。使ってきているし、強い負荷はいらない。予定よりも少し速くなったけど、仕上がっている馬。競馬に行ってテンションが上がりやすいので、そこだけ。調教ぐらい落ち着いてくれたら」と納得の表情だ。

前走のもみじＳは勝ち馬に逃げ切りを許しての２着。それでも「負けてしまったけど、内容は良かった。上がりの脚が速く、走破時計も優秀だったので」と収穫はあった様子。初の東京コースは「モタれるまではいかないけど、右回りの走りを見ていると、左回りの方がベターじゃないかなという印象を持っている」と前向きに捉えている。

ジョッキー時代に騎乗経験のある近親のウリウリや、この馬の半兄チムグクルなど、指揮官にとってもなじみの血統。「軽くて切れるのがこの血統の良さ。みんなうるさいけど、この馬は一番マシ。完成度が高めで、条件的にも期待している舞台。頑張ってほしい」。府中で輝きを放つ。