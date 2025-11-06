南海（現ソフトバンク）の中心打者で、監督も務めた広瀬叔功（ひろせ・よしのり）さんが2日午後4時30分、心不全のため広島県の病院で死去した。89歳。広島県出身。葬儀は家族で執り行われた。野村克也、杉浦忠らと黄金時代を支えた歴代2位の通算596盗塁を誇る名選手だった。

広島・大竹高から1955年に南海にテスト入団。入団後に投手から内野手に転向した。「チョロ」の愛称で親しまれ、俊足と天才的な走塁術で韋駄天（いだてん）ぶりを発揮し、同じテスト入団で1学年上だった野村克也らと主力になった。盗塁は福本豊に次ぐ歴代2位で、成功率は・829をマーク。64年は打率・366で首位打者も獲得した。野村、杉浦とは普段から行動を共にし、野村さんは生前「南海の三悪人と呼ばれとったわ。よう一緒に飲み歩いとったもんや」と話していた。

現役引退した77年オフ、電撃解任されたその野村監督の後を受けて監督に就任し3年間指揮を執った。現役時代終盤から野村さんとは長く確執が続いていたが、晩年は関係修復。野村さんが死去した20年2月には「境遇や立場など共通点が多く気心が知れた仲間だった。ノムやんは野球に対して真っすぐ。もう会えないと思うと寂しい」と話していた。

91、92年はダイエー（現ソフトバンク）でコーチを務め、その後は故郷の広島に戻り地元放送局のテレビ解説などを務めていた。99年に野球殿堂入り。現役時代に野村さんから投手のクセを利用しろと言われても頑として受け入れなかったというエピソードもある。真っすぐに駆け抜けた名プレーヤーが、静かに息をひきとった。