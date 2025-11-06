「アルゼンチン共和国杯・Ｇ２」（９日、東京）

迫力ある動きで追い切りを締めた。５日、美浦Ｗの３頭併せで好仕上がりをアピールしたのはスティンガーグラス。ガルサブランカ（４歳２勝クラス）を前に、ハーバードスクエア（３歳１勝クラス）を後ろに置く隊列で発進。直線では真ん中に入り、左右から重圧を受けながらも、気持ち仕掛けられると勢いを増し、最後は馬体を並べてフィニッシュ。６Ｆ８５秒７−３８秒８−１１秒９を計時した。

太田助手は「徐々に体調、動き、質と上がってきているけど、前走と比べてしまうと、前走の方がバランスが良かった。北海道の環境が良かったのかな。ただ、真ん中に入って頑張ってくれていました」とジャッジ。現地滞在でしっかり乗り込まれた札幌の時ほどではないものの、３頭併せの真ん中でしっかりと動けたことは評価していた。

今回が４度目の重賞挑戦。これまでの最高着順はセントライト記念の５着。同助手は「いい結果が出ていないので、どうかなという思いはある」と重賞の壁を意識はしている。ただ、２走前の目黒記念（１１着）は別として、６着だったスプリングＳもセントライト記念も格上挑戦だった。２４００〜２６００メートルの距離では５戦４勝と舞台は文句なし。リステッド競走を制して充実期に入った４歳秋、重賞でも通用するところを示したい。