歌手で俳優の杉良太郎（８１）が５日、東京・品川区のきゅりあん小ホールで席亭を務める「第五回 杉友（さんゆう）寄席」を開催した。

「杉友寄席」は、杉が主演ドラマ「大江戸捜査網」（１９７０〜７４年）で共演していた古今亭志ん駒さん（２０１８年死去、享年８１）から若手落語家の収入、稽古場不足の実情を聞き「何か役に立てることはないか」と思案。二ツ目の落語家の応援を目的に、８１年に自宅を開放して実施した。

２３年６月には４１年ぶりに復活。特殊詐欺対策や防災などの啓発と絡めて開催し、今回は「健康」がテーマとなった。

厚生労働省の特別健康対策監を務める杉は、あいさつで「初めて落語を聴く人もいる。だから良いんですよ。しょっちゅう聴いている人ばかりではなく、初めて聴いてもらうのも目的ですから」と語った。

健康啓発トークでは「私も６１歳にもなるとね…」と冗談を飛ばして若さをアピール。９１歳の実姉が介護を必要としていることを明かした上で、自身の健康法を紹介し「ただ長く歩いてもダメ。適当な時間、１日３０分でいいから歩く。時々ジムにも行く」と努力の一端を見せた。

２７日には東京・サントリーホールブルーローズでのイベントで、１２年ぶりとなる舞台表現を行う。自身の挑戦も踏まえて、高齢者が中心の観客に「自分はもう年だと思わないように。年齢は数えないで、自分はまだ青春だと思いながら健康に長生きしてもらいたい」と呼びかけた。

杉の妻で、同省「知って、肝炎プロジェクト」肝炎対策特別大使の伍代夏子（６３）は、あいさつで同省の「健康一番プロジェクト」に触れ、体への関心を持つとともに弱点を知っておく重要性を力説。「体も心も健やかで初めて健康といえる。悩みがあったとしても打ち消してくれる方法は、笑うこと。心からの笑顔で健康になっていただけたら」と語って寄席を盛り上げた。

〇…かつての杉友寄席で鍛錬を積み、復活に尽力した司会の落語家・吉原朝馬（７６）は、警察庁特別防犯支援官として「ストップ・オレオレ詐欺４７（ＳＯＳ４７）〜家族の絆作戦〜」プロジェクトチームでも活動。「詐欺電話の７割ぐらいは海外からかかってくる。そうした国際電話を止めようという手続きがあります」と、無料でできる国際電話利用休止の申し込みを観客に勧めた。