ヤクルト・池山隆寛監督（５９）が５日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じた。２０年から６年間の２軍監督経験を経て、今オフから新たに監督に就任し、現在は松山で秋季キャンプを張っている。現役時代は豪快なフルスイングで本塁打を量産するプレースタイルから「ブンブン丸」との愛称で親しまれた指揮官が、チームの立て直しや来季にかける思い、巨人ファンだった幼少期のエピソードなどを明かした。（取材・構成＝北村 優衣）

池山スワローズが船出した。２日から始まった松山キャンプでは自ら打撃投手を務めるなど率先して汗を流す。２１、２２年にセ・リーグ連覇した後は３年連続のＢクラスに沈み、今季は最下位。再建を託された。

「今年は６位でもう下はないので、上を向いて頑張るしかない。どこがいけなかったのかを我々も反省して、課題を見直さないといけない」

最大の課題は投打の柱の不在。今季、投手陣の勝ち頭は吉村の８勝。絶対的な４番だった村上が故障で長期間不在だったことも大きく響いた。その主砲も、ポスティングによるメジャー移籍が確実となっている。

「エースと４番がいないので、全くチームとして機能していない。チームづくりから始めないと成り立たないのが野球だと思っているので、しっかりした人選をしていきたい」

「彼（村上）は２２年のリーグ優勝時に３冠王も取っていますし、相当大きな穴だと思っている。今季は村上がいないときの前半戦の成績がそのまま順位に反映されてしまった。彼の穴をどう埋めるかは、今回のドラフト会議で獲得した野手も含めて、これからのダイヤモンドづくりをしていきたい」

今季は上位の３チームに大きく負け越し、特に３位の巨人、２位のＤｅＮＡには８勝１６敗１分けと分が悪かった。

「巨人、ＤｅＮＡに限らず、まず苦手をつくらないこと。結局その勝敗が今季の順位をつくっているということなので、逆になっていけるような考え方、戦力づくりをしていかないといけない」

実は幼少期は巨人ファン。プロ入りしてすぐの巨人戦では用具メーカーの担当者に頼んで、原辰徳や中畑清のサインをもらい、寮に飾っていたほどだった。

「物心ついたときから（巨人ファン）。王貞治さんのようなホームランバッターになりたい、長嶋茂雄さんのような華麗な守備をやりたいと。２人は当時のヒーローで、ウルトラマンや仮面ライダーみたいな存在だった。“正義は勝つ”っていうね。そんな存在だったので、憧れていた」

豪快なホームランとスピード感あふれる守備で鳴らした現役時代。巨人は強大なライバルだった。指揮官としても、覇権奪回のために倒すべき相手として見ている。

「我々のときは“打倒巨人”でずっと戦ってきて、“巨人に負けると優勝はない”という思いだった。今は技術的にも戦い方にも、そういうところに重きを置いてやっていかないといけないのかもしれない」

恩師である故・野村克也さんとは選手時代には９０〜９８年の９年間、楽天でのコーチ時代は０６〜０９年の４年間、薫陶を受けた。多くの教えを自らの中で消化し、指導者としても成長してきた。

「準備の大切さというのは、ずっと自分が基本にしている部分。その教えの中でコーチをしながら、今回監督になった。全て（野村監督を）まねしようとは思っていないけど、野球に関しての準備の部分と、人としての部分をしっかり継承していきたい。人づくりを大切にされた監督なので、あいさつとかできることはしっかりしていきたい」

強打の内山を遊撃にコンバートするなど、池山色も既に出している。活気あるキャンプの中から、若手の台頭に期待する。

「近い将来のヤクルトを背負っている。１人や２人じゃ足りないくらい、来年の戦力になってくると思う。しっかりとした気持ちと自覚を持って練習に取り組んでもらいたいし、最終的には、けがなく階段を上がっていってもらいたい」

【取材後記】 “ブンブン丸”の愛称で親しまれた池山監督。その打撃スタイルから豪快な人柄をイメージしていたが、等身大の姿は誰にでも優しく、平等に接する繊細な人なんだと感じた。

まだ現役だった頃、松山での自主トレ中に子犬を助けたことがあるという。「裏山に真っ白い子犬が５匹、崖から落ちそうになっていてね。母犬はもう、そこで亡くなっていて」。犬好きだったこともあり、迷わず救出。宿舎側の協力もあり、しばらくそこで保護していたそうだ。

秋季キャンプの第１クール。ファンを見つけると、笑顔で手を振り、会話を交わす姿を何度も見かけた。報道陣のいる場所まで駆け寄り、チームや選手の話など、いろいろな話を聞かせてくれた。指揮官がテーマに掲げた「対話、元気、笑顔」に自らが率先して取り組んでいるからこそ、今でも多くのファンに愛されるのだと確信した。（野球担当・北村 優衣）

◆池山 隆寛（いけやま・たかひろ）１９６５年１２月１７日、兵庫県生まれ。５９歳。市尼崎から８３年ドラフト２位でヤクルト入り。８８年から５年連続で３０本塁打以上。ベストナイン５度、ゴールデン・グラブ賞１度。２００２年に現役引退。引退後は楽天で２軍監督などを歴任。ヤクルトでも打撃コーチなどを務め、２０年から２軍監督。現役時代は通算１７８４試合で打率２割６分２厘、３０４本塁打、８９８打点、１４４０三振。右投右打。