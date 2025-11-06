ディズニーリゾートで2年ぶり『ゴチバトル』 最新アトラクションにメンバー興奮
タレント・アーティストの“あの”（あのちゃん）とパリ五輪レスリング女子金メダリスト・鏡優翔が、きょう6日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』「ゴチになりますin東京ディズニーリゾート2時間スペシャル」（後7：00〜後9：00）に出演する。同場所での企画は、2年ぶりとなる。
【番組カット】かわいすぎる！カチューシャを付けてディズニーではしゃぐメンバー
2回目の登場・あのは東京ディズニーリゾートが大好き。「こういうロケだけやりたい」とうれしそうに参加する。スリル系が大好きな鏡も「初出場でこんな豪華なところに来させていただいて、めちゃくちゃうれしいです」とテンションが上がる。一方、鏡と一緒にロケをしたことのあるせいや（霜降り明星）は「結構クレージーな方」と意外な一面を暴露する。
今回はゴチメンバーもゲストもカチューシャを着けて、最新アトラクションやパレードを心行くまで楽しむ。まずは、東京ディズニーリゾート最恐のスリル系アトラクションのタワー・オブ・テラーに挑戦。鏡は「めっちゃ大好きです」、あのも「絶叫系は好き」と言う。しかし、スリル系が苦手な高橋文哉は「汗がジンワリ出てきました」と顔面蒼白。増田貴久に助けを請う。
東京ディズニーランドのパレード「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」では、それぞれが至近距離でパレードの様子を激写。2年ぶりの東京ディズニーリゾートでの「ゴチバトル」を楽しみにしていた小芝風花を始め、白石麻衣やせいやまで「ミッキーマウス！」「ラプンツェル！」と大はしゃぎ。写真を発表すると、映り込んだ岡村隆史と小芝の姿に爆笑する。
スペシャルメニューをかけたクイズは、昨年オープンした東京ディズニーシーの最新アトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」に乗り、あのは「普段の疲れが浄化される」、鏡も「映画の世界に入り込めた」と感動。実は、物語により没入できるように東京ディズニーリゾート内での新しい仕掛けがあるという。
今回、矢部浩之は紅しょうがと3人で、知ればもっと好きになる「東京ディズニーリゾート豆知識クイズ」を出題。正解者には素敵なプレゼントが贈られる。日本発祥のサービスや、お客さまのための知られざる配慮を紹介。キャッスルカルーセルに施された工夫やディズニーリゾートラインの窓から見える驚きのサプライズサービスとは。さらに、ディズニーアンバサダーホテルのミニーマウスルームでは、宿泊客限定で国内初の特別なミニーマウスと対面できる。
【番組カット】かわいすぎる！カチューシャを付けてディズニーではしゃぐメンバー
2回目の登場・あのは東京ディズニーリゾートが大好き。「こういうロケだけやりたい」とうれしそうに参加する。スリル系が大好きな鏡も「初出場でこんな豪華なところに来させていただいて、めちゃくちゃうれしいです」とテンションが上がる。一方、鏡と一緒にロケをしたことのあるせいや（霜降り明星）は「結構クレージーな方」と意外な一面を暴露する。
東京ディズニーランドのパレード「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」では、それぞれが至近距離でパレードの様子を激写。2年ぶりの東京ディズニーリゾートでの「ゴチバトル」を楽しみにしていた小芝風花を始め、白石麻衣やせいやまで「ミッキーマウス！」「ラプンツェル！」と大はしゃぎ。写真を発表すると、映り込んだ岡村隆史と小芝の姿に爆笑する。
スペシャルメニューをかけたクイズは、昨年オープンした東京ディズニーシーの最新アトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」に乗り、あのは「普段の疲れが浄化される」、鏡も「映画の世界に入り込めた」と感動。実は、物語により没入できるように東京ディズニーリゾート内での新しい仕掛けがあるという。
今回、矢部浩之は紅しょうがと3人で、知ればもっと好きになる「東京ディズニーリゾート豆知識クイズ」を出題。正解者には素敵なプレゼントが贈られる。日本発祥のサービスや、お客さまのための知られざる配慮を紹介。キャッスルカルーセルに施された工夫やディズニーリゾートラインの窓から見える驚きのサプライズサービスとは。さらに、ディズニーアンバサダーホテルのミニーマウスルームでは、宿泊客限定で国内初の特別なミニーマウスと対面できる。