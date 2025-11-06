『2025 FNS歌謡祭』今年も2週連続放送 “コールドスリープ”Perfumeら第1弾アーティスト計29組発表 司会は相葉雅紀＆井上清華アナ
フジテレビは、嵐の相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』を、12月3日と10日の2週連続で約8時間30分の生放送することを発表。出演アーティスト第1弾として、Snow Man、SixTONES、aiko、HANA、ILLIT、Number_iら、計29組も解禁された。
【写真】12月3日放送『FNS歌謡祭』第1夜出演者たち
今年も大活躍だった話題のアーティストが続々登場。ILLIT、King & Prince、TOMORROW X TOGETHER、NiziU、FRUITS ZIPPERをはじめ、IMP.、aiko、生田絵梨花、CANDY TUNE、CUTIE STREET、櫻坂46、THE RAMPAGE、JO1、Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）、TWS、DOMOTO、徳永英明（※徳＝旧字体／英＝くさかんむりの間があく）、TREASURE、Number_i、乃木坂46、HANA、平手友梨奈、Hey! Say! JUMP（50音順）らが一夜限りの音楽の祭典を盛り上げる。
また、『めざましテレビ』（月〜金 前5時25分〜前8時14分）内で毎週水曜午前7時36分ごろに放送しているショートムービー『パペットスンスン』の主人公・スンスンが『FNS歌謡祭』初登場。青くてふわふわした体が特徴のパペットの男の子であるスンスンが、デビュー曲「とてと」をこの夜だけのスペシャルバージョンで届ける。さらに、SNSで大流行中、スンスンのダンスをまねする“NEXT ARTISTS' SUNSUN CHALLENGE”に、アーティストたちが生放送中に挑戦する企画も。挑戦者は当日発表となる。
さらに2025年12月31日をもって「コールドスリープ（活動休止）」することを宣言したPerfumeが12月3日の『FNS歌謡祭』に出演することが決定。「コールドスリープ」まで残り28日のPerfumeが、どんなステージを披露してくれるのか。これまで数々の伝説的なステージを披露してきた3人の、特別な瞬間をあますところなく届ける。
今後も豪華アーティストたちやコラボレーションを続々発表する予定となっている。
■『2025 FNS歌謡祭』概要
▼放送日時
第1夜 12月3日（水）後6：30〜後11：18
第2夜 12月10日（水）後6：30〜後9：54
▼出演者
【司会】
相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
【出演アーティスト】
＜第1夜＞
生田絵梨花
CUTIE STREET
THE RAMPAGE
Snow Man
Da-iCE
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
TWS
DOMOTO
徳永英明（※徳＝旧字体／英＝くさかんむりの間があく）
TREASURE
Number_i
乃木坂46
HANA
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
＜第2夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
CANDY TUNE
King & Prince
櫻坂46
JO1
Superfly
SixTONES
TOMORROW X TOGETHER
NiziU
ほか（50音順）
