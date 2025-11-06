『ズートピア2』日本版声優に高嶋政宏・柄本明・熊元プロレス・ジャンボたかお・高木渉・梅沢富美男が決定
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』のシリーズ最新作『ズートピア2』（12月5日公開）に登場する新キャラクターの日本版声優陣が発表された。あわせて公開された特別映像では、各キャラクターの要素を取り入れた特別衣装を身にまといキュートなポーズやユニークな表情までさまざまな顔が見られるユーモアあふれる映像となっている。
【動画】今回発表された日本版声優陣の特別映像
動物たちが人間のように暮らし、誰もが自由に生きられる理想都市＜ズートピア＞を舞台に描かれた前作は、世界興行収入10億ドル突破（約1519億円※10月28日時点換算）、日本でも興行収入76億円超を記録し、現在も高い人気を誇っている。
最新作では、世界をよりよくする夢を持つ、前向きで頑張り屋なウサギの警官・ジュディ役を上戸彩、詐欺師の過去を持つ、皮肉屋だけど根はやさしいキツネの相棒・相棒ニック役を森川智之が前作から続投。新たにズートピアの謎の鍵を握る、陽気でおしゃべりなヘビの指名手配犯・ゲイリー役の下野紘、ズートピアの創設者一族でオオヤマネコの御曹司・パウバート役の山田涼介（Hey! Say! JUMP）の参加が決定している。
US本国のオーディションを経て、新たに決まった声優陣は以下のとおり。
■ウィンドダンサー役：高嶋政宏（※高＝はしごだか）
俳優から政治家に転身しカリスマ性で人々を魅了する馬の市長。
高嶋は「前作『ズートピア』を観た時に、なんて深い作品なんだろうと感動したので、オーディションの声がかかった時はむちゃくちゃうれしかったですね。受かった時はもう大興奮でした！」と大喜びで、「馬が好きなので、自分がいつも乗馬している最中の馬との語らいの声や馬のいななきをアフレコする時に入れすぎちゃって、監督に『ちょっと、馬感を減らしてください』と言われたこともありました（笑）」と収録時のエピソードを明かしている。
■ヘイスース役：柄本明
本作最大の謎「ズートピアには爬虫類がなぜいないのか？」のカギを握るヘビ・ゲイリーの手がかりを知る重要な役どころでズートピアに隠れ住むトカゲの重鎮。
今回がディズニー作品初参加となる柄本は、幼いころにディズニー作品にも触れていたと話し、その魅力について「やっぱり絵や動きがかわいらしいですよね。そういったものを見ると笑顔になるんじゃないでしょうか」とコメント。「声優のお仕事はそこまでたくさんやっていませんから、どんな風に感じられたか逆に聞きたいですね」と観客の反応を楽しみにしている。
■ホグボトム警部役：熊元プロレス（紅しょうが）
謎多きゲイリーを逃がしてしまったジュディたちを追いつめる、実直な腕利きのイノシシの警部。
熊元は「母親がディズニーが大好きで、家もディズニーランドのようにしてくれていていました。私は一人っ子なので（母には）ミニーマウスのように可愛く育てられました」と幼い頃の思い出を振り返る。今回演じたホグボトム警部との共通点は「迫力ですかね（笑）。最初は何で私なんだろう？と思っていたんですけど。私のことを知ってくれたうえで選んでくれたのかな？と思うくらいに通じるものがあったのでうれしかったです」と話している。
■ラス役：ジャンボたかお（レインボー）
ズートピアに隠された秘密の場所へ案内をする、おおらかで頼れるセイウチの船長。
本作への参加にあたり、ジャンボは「面白いのはもちろんですが、ちゃんと大笑いできるのが本当にすごいと思います。世界にはいろんな笑いがあると思いますが、世界中の子どもや大人たちを大笑いさせているのが、めっちゃすごいなと思います」とディズニー作品へのリスペクトを語る。また、自身が演じるキャラクターについては「ほぼ“ジャンボ”と言っていいんじゃないですかね。水の中から“俺が出てきた”と思って、スタッフさんにこれは僕ですと伝えました」と語り、初参加となるディズニー作品でのアフレコ時も「震えるぐらいしっくりきました。子どもの時からやっていたような気がするくらい、信じられないぐらいスムーズにラスの声が出ました」と自信をのぞかせている。
■アントニー役：高木渉
犯罪組織のボスのアリクイ。
高木は『カールじいさんの空飛ぶ家』のガンマ役など、ディズニー作品は初めてではないが、「（前作『ズートピア』は）とにかく絵が素敵で引き込まれます。物語と音楽もいいし、本当に続編に出られてうれしかったです」と語っている。
■ミルトン・リンクスリー役：梅沢富美男
パウバート（山田涼介）の父でもあり、ズートピア創設者一族の長で、街で絶大な権力を握るオオヤマネコの実業家。
梅沢は本作で人生初のオーディションを経験したと明かし、「ウキウキしながら声を入れて、本国の方にOKもらった時はもう天にも昇るような気持ちでした！初めて役者になろうと思い、頑張って舞台に立った時のような気持ちに戻りました！」と喜びもひとしお。「詳しいことは言えないのですが、ただ一つ言えるとしたら、とっても優しいお父さんなところです」と話している。
