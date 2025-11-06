²¦¼Ô¤Ë°ÛÊÑ¤¢¤êŽ¤¥Ë¥È¥êŽ¢¾¦ÉÊ²þ³×Ž£¤Ë±Ç¤ë´íµ¡´¶
²È¶ñ¹ñÆâºÇÂç¼ê¤Î¥Ë¥È¥ê¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ë¥È¥ê¡Ë¤Ï10·î14Æü¡¢º£Ç¯¤Î½©Åß¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¼ç¤Ê¿·¾¦ÉÊ¤òÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤ËÅ¸¼¨¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²È¶ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿»¨²ßÎà¡¢¤½¤·¤ÆÀöÂõµ¡¤Ê¤É¤ÎÂç·¿²ÈÅÅ¡¢·×70¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ë¥È¥ê¤¬ÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤¡£½ÐÀÊ¤·¤¿»÷Ä»¾¼Íº²ñÄ¹¤ÏËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÇ¯2¡Á3²ó¤Ï¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡È±ß°Â¥·¥ç¥Ã¥¯¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Çº¤ß
»÷Ä»²ñÄ¹¼«¤éÉ½¤ËÎ©¤Á¡¢15Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Ê¤É¤ÎÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤òÂç¡¹Åª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤±¤¬¤¢¤ë¡£
2025Ç¯3·î´ü¤Î·è»»¤ÏÇä¾å¹â9289²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ3.7¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×1203²¯±ß¡ÊÆ±5.8¡ó¸º¡Ë¤È¡¢Áý¼ý¸º±×¤À¤Ã¤¿¡£²áµî2Ç¯´Ö¤ÎµÞ·ã¤Ê±ß°Â¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤ëÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶áÇ¯¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÀ®Ä¹¤¬Æß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤ÇÀ¸»º¤·¡¢Í¢Æþ¤¹¤ë¥Ë¥È¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±ß°Â¤Î¿Ê¹Ô¤ÏÂçÉý¤Ê¸¶²Á¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë¹ñÆâ´ûÂ¸Å¹¤âÄäÂÚ¤¬Â³¤¡¢2025Ç¯3·î´ü¤Î´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤ÏÁ°¤Î´üÈæ100.2¡ó¤È¡¢´ü½éÍ½ÁÛ¤Î103.2¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÎÁã¤´¤â¤ê¤Ç²È¶ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¼ûÍ×¤òÀè¿©¤¤¤·¤¿¤¦¤¨¡¢½¾Íè¤Ï½¸µÒÁõÃÖ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿»¨²ß¤Ê¤É¤ÎÄã²Á³Ê¾¦ÉÊ¤âÇä¤ì¹Ô¤¤¬Æß¤¤¡£º£´ü¤âÂè1»ÍÈ¾´ü»þÅÀ¤Ç´ûÂ¸Å¹¤ÎµÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5.8¡ó¸º¤È¡¢½¸µÒÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬Á¯ÌÀ¤À¡£
¤¹¤Ç¤ËÂÐºö¤Ï¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯8·î¤«¤é»÷Ä»²ñÄ¹¤¬¾¦ÉÊÉô¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ò´Æ½¤¡£¾¦ÉÊÉô¤ÎÁÈ¿¥¤ò²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÊÌ¤ËÁÈ¤ßÄ¾¤·¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÅêÆþ¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¤Î¤ÏÁá¤¯¤Æ¤âº£´ü¸åÈ¾¤«¤é¤Ç¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ï»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¾¦ÉÊ³«È¯¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤ë»÷Ä»²ñÄ¹¡£º£Ç¯¤Ç81ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë·Ð±Ä¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¡Ê»£±Æ¡§º£°æ¹¯°ì¡Ë
¤½¤â¤½¤â¥Ë¥È¥ê¤À¤±¤Ç600Å¹¼å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥·¥§¥¢³ÈÂç¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ë¸Â³¦¤¬¸«¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£²ñ¼Ò¤ÏÀ®Ä¹¼´¤È¤·¤Æ³¤³°»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ò·Ç¤²¤ë¤¬¡¢¤½¤Î³¤³°¤âÂæÏÑ°Ê³°¤Ï¤Þ¤À¼ý±×²½¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿Ê½Ð¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤ÄÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¹½À®¤ä½ÐÅ¹¥¨¥ê¥¢¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ê¤Éµ°Æ»½¤Àµ¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¡£
³ô²Á¤Ï1Ç¯È¾Á°¤ÈÈæ¤ÙÈ¾ÃÍ¿å½à¤Ë
»ö¶È¤ÎÂ¿³Ñ²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ»È¾¤Ð¤À¡£
¥Ë¥È¥ê¤Ï2021Ç¯¤ËÅçÃé¤ò´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤·¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼»ö¶È¤Ë»²Æþ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ë¥È¥ê¤«¤é¿Íºà¤ò½Ð¸þ¤µ¤»¤ÆPB¤Î³«È¯¤ò¶¯²½¤·¤¿¤ê¡¢ÅçÃéÅ¹ÊÞ¤Ç¥Ë¥È¥ê¤Î¾¦ÉÊ¤òÇä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¤Æ¤³Æþ¤ì¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸ÜµÒ¤ÎÍèÅ¹ÌÜÅª¤ä¡¢¸½¾ì¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î°ã¤¤¤¬ÊÉ¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÛÄê¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÅý¹ç¸ú²Ì¤ÏÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
À®Ä¹ÎÎ°è¤ÎÀè¹Ô¤¤â¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢»Ô¾ì¤ÎÉÔ°Â¤âÊç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤Î³ô²Á¤Ï2400¡Á2500±ßÂæ¤ò¿ä°Ü¤·¡¢2024Ç¯3·î¤ËµÏ¿¤·¤¿²áµîºÇ¹âÃÍ4884±ß¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¹ÍÎ¸¸å¡Ë¤«¤é¤ª¤è¤½È¾¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂæÏÑ°Ê³°¤Î³¤³°»ö¶È¤â¤Þ¤À²ê¤¬½Ð¤º¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹À¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊJP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤ÎÂ¼ÅÄÂçÏº¥·¥Ë¥¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¡£
»÷Ä»²ñÄ¹¤Ï¤«¤Í¤Æ¡¢ÁÏ¶È60Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2032Ç¯¤ËÇä¾å¹â3Ãû±ß¤ÎÃ£À®¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ¥Ë¥È¥ê¤Ë¼¡¤°À®Ä¹¤ÎÃì¤ò°é¤Æ¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£°ìÂå¤Ç¹ñÆâºÇÂç¼ê¤Î²È¶ñ¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¥Ë¥È¥ê¤Î·Ð±Ä¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê´ôÏ©¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤È¤¯¤Ë¸²ºß²½¤·¤¿»÷Ä»»á¤Î¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿ËÜµ»ö¤Î¾ÜÊóÈÇ¤Ï¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍÎÁÈÇµ»ö¡Ö¡Ò²¦¼Ô¤Î°ÛÊÑ¡Ó³ô²Á¤Ï1Ç¯È¾¤ÇÈ¾ÃÍ¤ËŽ¤¥Ë¥È¥êŽ¢¾¦ÉÊ²þ³×Ž£¤Ë±Ç¤ë¾ÇÁç¡¡ÄäÂÚÂ³¤¯¹ñÆâÅ¹ÊÞŽ¤Ãæ¹ñ¤Ç¤âµ°Æ»½¤Àµ¡Ä¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡©¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê°æ¾å º»Ìí ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ µ¼Ô¡Ë