¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤ï¤«¤ë¡Û»ÑÀª¤Î¤æ¤¬¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯
¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÎÉÔÄ´¡×¡£
¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤ò¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¡×¤È¹Í¤¨¡¢¿©»ö¤ä±¿Æ°¡¢ÆþÍá¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤¬¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤À¤±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤òº¬ËÜ¤«¤é²þÁ±¤·¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤·¤ó¤É¤¤ËèÆü¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Î§¿À·Ð¡×¡Öµ¤¾Ý¡Êµ¤°µ¡¦¼¾ÅÙ¡¦µ¤²¹¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ö¹ü³Ê¡Ê»ÑÀª¡Ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤òÆ±»þ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÁê¸ß¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤À¤±¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¡¢»Ä¤ê¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉÔÄ´¤ÏÄ¹°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¼«Î§¿À·Ð ¤³¤ì1ºý¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÀ°¤¨¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤Îµ×¼ê·ø»Ê»á¤¬¡¢¤³¤ì¤é3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤òÌµÍý¤Ê¤¯À°¤¨¤ëÊýË¡¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îµ×¼ê·øÀèÀ¸¤¬¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¿´¤â¿ÈÂÎ¤â¡Ö¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡×¤¬Âç»ö
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ä¤Ï¤è¤¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê¾õÂÖ¡¢»ÑÀª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤È¤Ï¡¢Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÃæÎ©¤Î¡¦ÊÐ¤ê¤Î¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤òÉ½¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Á³ÂÎ¡¢¿´¤¬²º¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤Ê¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔÄ´¤Ç¤°¤Ã¤¿¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢À¸³è½¬´·¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢´¶¾ð¡¢»ÑÀª¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Íð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤é¤¤¿ÈÂÎ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«À¸³è¤ò¾è¤êÀÚ¤í¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÈ¾¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤ò¿Ç¤ë¤È¤¡¢¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÎÏ¤ò¤¦¤Þ¤¯È´¤±¤Ê¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤òÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤ÎÀ¸³è¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³Ú¤Ê¾õÂÖ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤½¤é¤¯¿´¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¿´¤ò¤æ¤ë¤á¤¿¾õÂÖ¤Î´¶³Ð¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»ÑÀª¤Î¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢²£¤«¤é¸«¤¿ÇØ¹ü¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤ÊS»ú¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î»ÑÀª¤Ç¤¹¡£Á´¿È¹ü³Ê¤ÎÌÏ·¿¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤ËÉéÃ´¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÍýÁÛ¤Î»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
Î©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²£¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¼ª¤¿¤Ö¢ª¸ª¡Ê¸ªÊö¡Ë¢ª¸Ô´ØÀá¢ª¤Ò¤¶¢ª³°¤¯¤ë¤Ö¤·¤¬°ìÄ¾Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï»ÑÀª¤âÍð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ËÜÍè³Ú¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î»ÑÀª¤â¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¿´¤È¿ÈÂÎ¤ÎÍð¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê´¶³Ð¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ä«µ¯¤¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¡¢¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¤ä»Å»ö¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¡¢½¢¿²Á°¤Ê¤É¡¢ÀáÌÜÀáÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»ÑÀª¤òÀµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢²¹Àô¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤¤ì¤¤¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤Ê¾õÂÖ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿´¿È¤Î¶ÛÄ¥¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤æ¤¬¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯
¼«Ê¬¤Î»ÑÀª¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀµÌÌ¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¦ÌÌ¤«¤é¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÀµÌÌ¤«¤é¡¿¶À¤ò¸«¤Æ»ÑÀª¥Á¥§¥Ã¥¯
Â¤ò¸ªÉý¤Ë³«¤¤¤ÆÁ´¿È¤¬¤¦¤Ä¤ë¶À¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Þ¤¹¡£3²ó¡¢¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¡¢¾åÈ¾¿È¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¡¢ÀµÌÌ¤«¤é»ÑÀª¤Î¤æ¤¬¤ß¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
ÀµÌÌ¤«¤é¤Î¤æ¤¬¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§¡Ø¼«Î§¿À·Ð ¤³¤ì1ºý¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÀ°¤¨¤ë¡Ù¤è¤ê¡Ë
¢Â¦ÌÌ¤«¤é¡¿ÊÉ¤ò»È¤Ã¤Æ»ÑÀª¥Á¥§¥Ã¥¯
ÊÉ¤ËÇØÃæ¤ò¤Ä¤±¡¢Â¤ò¸ªÉý¤Ë³«¤¤¤ÆÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤âÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ3²ó¡¢¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¡¢¾åÈ¾¿È¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¡¢²£¤«¤é»ÑÀª¤Î¤æ¤¬¤ß¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¶À¤Ç¸«¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î2¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î»ÑÀª¤Î¾õÂÖ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢´°Á´¤Ëº¸±¦ÂÐ¾Î¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²£¤«¤é¤Î¤æ¤¬¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§¡Ø¼«Î§¿À·Ð ¤³¤ì1ºý¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÀ°¤¨¤ë¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥Á¥§¥Ã¥¯·ë²Ì¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÇØ¹ü¤ÎÆ°¤¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦
¿Í´Ö¤Î¹ü³Ê¤Ï¡¢Âç¤Þ¤«¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¾å¤«¤é¡ÖÆ¬³¸¹ü¢ªðôÄÇ7ËÜ¢ª¶»ÄÇ12ËÜ¢ª¹øÄÇ5ËÜ¢ªÀç¹ü¡¦¹üÈ×¢ªÂçÂÜ¹ü¢ª²¼ÂÜ¹ü¢ªÂ´ØÀá¡×¤È¤¤¤¦½ç¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤È¤¤Ë¤ÏÇØ¹ü¤¬°ì½ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÇØ¹ü¤ÏðôÄÇ¡¢¶»ÄÇ¡¢¹øÄÇ¡¢ÀçÄÇ¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤ë¤è¤¦¤Ë´é¤òº¸±¦¤Ë¸þ¤±¤ë¤È¡¢ðôÄÇ¤ò¼´¤È¤·¤Æ¼ó¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¦¤ó¤¦¤ó¡×¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¯Æ°ºî¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢ðôÄÇ¤È¶»ÄÇ¤¬°ì½ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¹üÈ×¤ÈÇØ¹ü¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢»ÑÀª¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤È¤¤Ë¤Ï¾ï¤ËÇØ¹ü¤â°ì½ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÇØ¹ü¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÇØ¹ü¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇØ¹ü¤¬¤æ¤¬¤ó¤Ç¤¤¤¿¤êÆ°¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¿À·Ð¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤¬¼ÙËâ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Î§¿À·Ð¤ÎÉÔÄ´¤Ê¤É¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤¬¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¡¢ÇØ¹ü¤ÎÆ°¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶»ÄÇ¤¬¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¼ó¤ä¹ø¤ËÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥è¥¬¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤Ë¤è¤¤¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¡ÖÇØ¹ü¤ò1¸Ä¤º¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤ä¤Ï¤ê¼«Î§¿À·Ð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÇØ¹ü¤Î¾õÂÖ¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ÊÆ°¤¤ÇÇØ¹ü¤ÎÆ°¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¼ó¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê±¦¡¢º¸¤È²óÀû¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê´é¤ò±¦¡¦º¸¤Ë¸þ¤±¤ë¤È¤¤ÎÆ°ºî¤Ç¤¹¡Ë¡£
¾¯¤·Âç¤¤á¤ËÆ°¤«¤¹¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ðôÄÇ¤¬¤Í¤¸¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬Æ°¤«¤·¤Å¤é¤¤¤Ê¤É¡¢º¸±¦º¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤â´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ º£ÅÙ¤Ï¡¢Æ¬¤ò¸å¤í¤ËÅÝ¤¹¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¾¯¤·Âç¤¤á¤Ë³Ü¤¢¤´¤ò¾å¤Ë¤¢¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ðôÄÇ¤È¡¢¾åÂ¦¤Î¶»ÄÇ¤¬¿Å¸¤¹¤ë¡Ê¿¤Ó¤ë¡Ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢É¡¤Î±ü¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬ðôÄÇ¤Î1ÈÖÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£Âç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Æ¬¤òÁ°¤ËÅÝ¤·¡¢³Ü¤ò¶»¤Ë¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¾¯¤·Âç¤¤á¤Ë²¼¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ðôÄÇ¤È¡¢¾åÂ¦¤Ë¤¢¤ë¶»ÄÇ¤¬¶þ¶Ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ¹ü¤Î¾ì½ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÆ°¤¤ò´¶¤¸¤ëÎý½¬¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÇØ¹ü¤ÎÆ°¤¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤È¡¢Ç¾¤¬ÇØ¹ü¤Î°ÌÃÖ¤äÆ°¤¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä±¿Æ°¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÇØ¹ü¤ËÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¯¿¤Ó¤ò¤·¤è¤¦
Íø¤¼ê¤äÍø¤Â¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤À¤ì¤Ç¤â¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ïº¸±¦º¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢²áÅÙ¤ËÊÐ¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿ÈÂÎ¤Î¤æ¤¬¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ÇÄ¹»þ´ÖºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î»ÑÀª¤ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ¤Ï¡¢ÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤¿¤ê¼ó¤¬Á°¤Ë½Ð¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë¹ü³Ê¤Î¤æ¤¬¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¹ü³Ê¤¬¤æ¤¬¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶ÚÆù¤¬¤³¤ê¤«¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤äÆü¡¹¤ÎË»¤·¤µ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¶ÛÄ¥¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ±»þ¤Ë¸ÆµÛ¤âÀõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤â¥¬¥Á¥¬¥Á¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤Î¤³¤ê¤ä¶ÛÄ¥¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶ÚÆù¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¤È·ìÎ®¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤ÏÎÏ¤ÎÈ´¤Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¿ÈÂÎ¤È¿´¤ÎµÙ·Æ¤È¤Ê¤ê¡¢Èè¤ì¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤ÆÁ´¿È¤ò¤Û¤°¤·¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤äÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥°¡¼¥Ã¤È¿¤Ó¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¿ÈÂÎ¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¿¤Ó
¼ê¤ò¹ç¾¸¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÎ¢ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤Ë¡¢±¦¼ê¤Çº¸¼ê¼ó¤ò·Ú¤¯¤Ä¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÈÂÎ¤ò¾¯¤·±¦¤ËÅÝ¤·¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤Îº¸Â¦¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£º¸¼ê¤Ç±¦¼ê¼ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤òº¸¤Ë·¹¤±¤Æ¿ÈÂÎ¤Î±¦Â¦¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¸ÆµÛ¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÂç¤¤¯¸ÆµÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌµÍý¤Ë¿¤Ð¤¹¤ÈÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÇØ¹ü¤Î¿¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤è¤ê¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¿Ç»¡¼¼¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤È¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Îº¸¤Ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎºÂ¤ë°Ø»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ç»¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ó¤ä¿ÈÂÎ¤òº¸¤Ë¤Í¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢°ìÆü»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ó¤ä¸ª¤Îº¸Â¦¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢1»þ´Ö¤Ë1²ó1¡Á2Ê¬¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿¤Ó¤ÈÊ¢¼°¸ÆµÛ¤ò¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Í¾ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¼ó¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©¤Ä»þ´Ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤È¤Ç¤ÏÄ´»Ò¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê½¬´·¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿ÈÂÎ¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¿¤Ó¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§¡Ø¼«Î§¿À·Ð ¤³¤ì1ºý¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÀ°¤¨¤ë¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡Êµ×¼ê·ø »Ê ¡§ ¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡Ë