Â¼¾å½¡Î´¤ÎMLB°ÜÀÒÀè¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬¡ÈºÇÅ¬¡É¤«¡¡ Âç·¿Êä¶¯¤ò¿ä¾©¤¹¤ëÀ¼¤â¡Ö¾¡Íø¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤Ù¤ÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×
Â¼¾å¤Îµî½¢¤ò½ä¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÏÃÂê¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÊÆÊüÁ÷¶É¡ØESPN¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î3Æü¡¢MLB¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å½¡Î´¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Î¡ÖºÇÅ¬¥Á¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¡¢¶½Ì£¿¼¤¤È¿¶Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Ãç¤ÎÎÉ¤µ¡ª¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬ÂçÃ«¤ÎÌÜ¤òÊ¤¤¦¤½¤Ö¤ê¤â¸«¤»¤¿¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÃæ¤Î¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡25ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤äÄ¹ÂÇÎÏ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÂ¼¾å¤Ë¡¢¡ØESPN¡Ù¤¬¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ò°ÜÀÒÀè¤È¤¹¤ë¸«²ò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ìÎÝ¼ê¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Í¥¤¥é¡¼¤Î¹µ¤¨¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÊä¶¯¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»°¿¶¤ÎÂ¿¤µ¤¬·üÇ°ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»°¿¶¤¬Â¿¤¯¤Æ¤âÄ¹ÂÇÎÏ¤¬È¼¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÆÃ¿§¤âÍýÍ³¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¼çÄ¥¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØFANSIDED SoDo Mojo¡Ù¤¬È¿±þ¡£11·î4Æü¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¼¾å¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½Ò¤Î°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í»¡¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤È¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íº£¥ª¥Õ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢·«¤êÊÖ¤·ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬·ø¼Â¤ÊµåÃÄ·Ð±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÉ¾¤¹¤ëÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢º£µ¨¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÁè¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Öº£¤³¤½¡È¾¡Íø¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤Ù¤ÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢ÂçÊª³ÍÆÀ¤ò¿ä¾©¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö6Ç¯1²¯6000Ëü¥É¥ëÁ°¸å¡×¤È¤¤¤¦Â¼¾å¤Î·ÀÌóÍ½ÁÛ³Û¤â¡¢¸½ºß¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¸½¼ÂÅª¤ÊÈÏ°ÏÆâ¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö»°ÎÝ¼ê¤ÎÁªÂò»è¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤Ï¤êÂ¼¾å¤¬¸½¾õ¤ËÅ¬¤·¤¿Êä¶¯¸õÊä¤Î1¿Í¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØESPN¡Ù¤Î¹Í»¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·ëÏÀ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄÌ¾ï¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤Ï¡Ø¤è¤¯¤Ç¤¤¿¿äÂ¬¡Ù¤ä¡¢¡Ø¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¹±Îã¤ÎÌ´Êª¸ì¡Ù¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î»ÑÀª¤ÎÊÑ²½¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡È¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¡ÉÊý¸þ¤Ø¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥à¥Í¥¿¥«¡¦¥à¥é¥«¥ß¤Î¥·¥¢¥È¥ë°ÜÀÒ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë±½ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤¿²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¸ì¤ë²ÁÃÍ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢60ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µå³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬ÊÂ¤Ö¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ËÂ¼¾å¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤ë¤Î¤«¡£»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆüÊÆ¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÆüËÜ¿Í¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î°ÜÀÒ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃÂê¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]