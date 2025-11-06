侍ジャパンの井端弘和監督（５０）は５日、右肘の手術を受け来年３月のＷＢＣ出場が絶望的となったパドレスのダルビッシュ本人から連絡を受けたことを明かし「今回は出られないですけど、いろいろと連絡は取り合っていきたい」と、今後も連携を取る考えを示した。井端監督ら代表チームのメンバーは１５、１６日に東京Ｄで行われる強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向けて事前合宿地・宮崎に入った。

ダルビッシュは２３年の前回大会の宮崎強化合宿ではチーム最年長として積極的に若手と交流を図った。オリックス・山本（現ドジャース）や楽天・松井（現パドレス）ら年下の選手たちに変化球の握りやＷＢＣ球の扱い方を伝授。惜しみなく助言を送るなどチームの結束力を高めた。

経験豊富なベテランのＷＢＣ欠場は大きな痛手だが、メジャー組が出場する米国や南米の強打者との対戦経験から得た“ダル・データ”は貴重な武器となり得る。指揮官は「情報共有？ そういうのも踏まえて長く向こうでやられてますので、教えていただけるところは教えていただきたい」と“アドバイザー”的な役割を期待。２大会連続世界一へ、総力戦でいく。（長井 毅）