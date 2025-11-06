俳優の舘ひろし（75）が5日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜 後9・00）にスペシャルゲストとして出演。スタジオ入りする時の“都市伝説”が本当だと明かした。

舘の姿を見た高橋真麻が「勝手にキャッチフレーズ付けてて『骨までセクシー、舘ひろしです』って決めているんです。NHKで昔、父の現場でお会いした時に、撮影の合間にバスローブを着ていらしゃって、もう子供心にかっこいい！って思ってから…」と語った。

それを聞いたお笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子が「舘さんの都市伝説かわからないんですけど、楽屋でバスローブ着られています？」と聞くと「はいはい。家からバスローブで行きます」と舘。「ポケットにパンツいれていたりします？」には「はい。シャワー浴びて、そのままバスローブ着て」と答えた。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「その時はノーパンなんですか？」と聞くと「そうです」と答え、「ノーパンでテレビ局に入ったりもするんですか？」と驚く声に「問題あります？」と真顔で返した。

驚く共演者の声に、舘は「石原さんもそうだったんです。渡さんも」と、石原裕次郎さんや、渡哲也さんも、バスローブ姿でスタジオ入りしていたと明かすと、上田は「石原軍団服持ってないんですか！」とツッコんでいた。