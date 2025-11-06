Ｊ３アスルクラロ沼津は５日、次節のアウェー・琉球戦（９日）に向けて、静岡県裾野市内で公開練習。専大から今季入団したルーキーＤＦ一丸（いちまる）大地が「勝つことだけを考えて、思い切ってやるだけ」と貢献を誓った。

前節（２日）の相模原戦は右ウィングバック（ＷＢ）で先発。リーグ戦の出場は５月３１日の群馬戦以来で、スタメンは同６日の岐阜戦以来、約６か月ぶりだった。「前週の（強化試合の）清水戦でいいプレーをしていた」と鈴木秀人監督が登用したもので、「練習試合とは違う。楽しかった」とピッチを駆け回り、９０分フル出場。前線のＦＷ白輪地敬大にスルーパスを送るなど、攻撃を活性化させて期待に応えた。

調子が上がらず、出番のない時期は落ち込んだこともあったが、「覚悟を決めるため」に２週間前に髪を金色に染めた。そしてＷＢという新たなポジションで「前への推進力を見せて行きたい」と琉球戦へ燃えている。

リーグ戦は残り４試合。チームは最下位だが、１９位・讃岐との勝ち点差は６だ。「直接対決も残っている。逆転の可能性は十分ある」。そのために、なんとしてもアウェーの沖縄で勝ち点３を積み上げる。「結果を残して流れを変えたい」と力を込めた。（里見 祐司）