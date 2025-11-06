¸µÆî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¡¦¹À¥½Ç¸ù»á¤¬»àµî89ºÐ¡¡ÎòÂå2°Ì¤Î¡Ö596ÅðÎÝ¡×
ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñ¤Ï5Æü¡¢Æî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎOB¤ÇÌ¾µå²ñ²ñ°÷¤Ç¤â¤¢¤ë¹À¥½Ç¸ù»á¤¬2Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£89ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¹À¥¤µ¤ó¤Ï1955Ç¯¤ËÆî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤ØÆþÃÄ¡£¡ÖÁö¹¶¼é¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤Æ°úÂà¤¹¤ë77Ç¯¤Þ¤Ç22Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í22Ç¯¤Ç¥×¥íÌîµåÎòÂå2°Ì¤Î¡Ö596ÅðÎÝ¡×¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5Ç¯Ï¢Â³ÅðÎÝ²¦¤ä3Ç¯Ï¢Â³¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥óÁª½Ð¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ì¾µå²ñÆþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹À¥¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò°úÂà¸å¡¢Æî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç´ÆÆÄ¡¢Ê¡²¬¥À¥¤¥¨¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥íÌîµå³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¦ÄÌ»»À®ÀÓ
2190»î¹ç¡¢2157°ÂÂÇ¡¢131ËÜÎÝÂÇ¡¢705ÂÇÅÀ¡¢596ÅðÎÝ¡¢ÂÇÎ¨.282