¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³ºêñ¥°ìÏº¡¡ÊÑ²½µå¶Ë¤á¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯°Ê³°¤Ç¤â¤¦°ì¸Ä¡¢ÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³ºê¤¬¡ÖÊÑ²½µå¶Ë¤á¤Î½©¡×¤ò²á¤´¤¹¡£¤¤ç¤¦6Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¹âÃÎÆþ¤ê¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯°Ê³°¤Ç¤â¤¦°ì¸Ä¡¢º£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤«¥«¡¼¥Ö¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡9·î20¡¢21Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ»àËþÎÝ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ÆÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿º£µ¨¡£¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î´¶³Ð¤¬À¨¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤â³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¼«Ëý¤Î150¥¥íÄ¶¤¨¤ÎÄ¾µå¤ò¤è¤êÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¡¢Âè2¤ÎÊÑ²½µå¶¯²½¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡£¡ÖµîÇ¯¤Ï¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤òÌá¤»¤ë¤«¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤è¤ê¼ÂÀï¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¿Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤Ë¶ì¿´¤·¤Æ¥È¥ó¥Í¥ë¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤¿ºò½©¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Á°¸þ¤¤ÊÅ¸Ë¾¤òÊú¤¤¤ÆÃÃÏ£¤ËÎå¤à¡£¡¡¡Êºå°æ¡¡Æü¸þ¡Ë