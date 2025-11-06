【クロミ×BRiOSS】話題の「チャームリフト」に限定コラボデザイン登場！

美容雑貨ブランド「BRiOSS（ブリオス）」から、サンリオの人気キャラクター“クロミ”とコラボした限定デザインの美顔器「チャームリフト クロミ 限定デザイン」が登場！EMS×温感×振動の3機能で、フェイスからボディまで手軽にケアできる人気アイテムが、キュートなクロミ仕様に♡2025年11月14日（金）より全国のLOFT、ドン・キホーテ、ビックカメラなどで数量限定発売されます。

クロミデザインで叶う、おうちエステ時間



BRiOSSの人気アイテム「チャームリフト」は、自宅でエステ気分が楽しめる温感かっさ。

今回登場する限定モデルは、クロミの可愛らしいデザインを施したスペシャル仕様です。おしゃれなパッケージで、使うたびに気分が上がること間違いなし。

忙しい日も、クロミと一緒にリラックスタイムを過ごせます。ギフトにもぴったりなデザインです。

ジョンマスターオーガニックのアドベントカレンダー2025♡香りと潤いで満たす12日間

EMS×温感×振動でフェイスもボディもケア



「チャームリフト」は、EMS・温感・振動の3機能を搭載。気になるフェイスライン、目元*¹、額、首元、デコルテ、腕、ふくらはぎなど、全身のケアに使える多機能美顔器です。

専用ジェルは不要で、普段の化粧水や乳液の上からそのまま使用OK。さらに、使用後は拭き取るだけでお手入れ完了。簡単＆時短で毎日のスキンケアに取り入れやすいのも魅力です。

*¹：まぶたには使用しないでください。

数量限定！全国のLOFTなどで11月14日発売



「ブリオス チャームリフト クロミ 限定デザイン」（税込4,378円）は、2025年11月14日（金）より全国のLOFT、ドン・キホーテ、ビックカメラなどで順次発売。

店舗によって陳列開始日は異なる場合があります。数量限定のため、気になる方はお早めにチェックを。公式Webストアでも詳細が公開されています。

“かわいい×実力派”で毎日をアップデート



クロミとコラボしたBRiOSSのチャームリフトは、見た目の可愛さと本格的なケア機能を兼ね備えた優秀アイテム。忙しい日々の中でも、自宅で心地よいケアタイムを過ごせます。

フェイスもボディも、そして気分まで上向くような1台。お気に入りのスキンケアと組み合わせて、毎日をもっとハッピーに♡ぜひこの機会にチェックしてみて下さい。