西武は５日、高橋光成投手（２８）のポスティングシステム利用による今オフの米大リーグ移籍を容認したと発表した。高橋は球団を通じ、「挑戦を後押しいただき本当に感謝しています」とコメント。かねてメジャーへの憧れを口にしてきた右腕が、ついに夢への第一歩を踏み出す。

この日、広池球団本部長が埼玉・所沢市の球団施設で取材に応じ、「今日代理人に結論を（伝えた）。本人とは直接会ってないにしても連絡は取ってるし、今日もさっき話しました」と経緯を説明。「ずっと前から（メジャーへの）気持ちは伝わっている。去年がああいう年になってしまって本人も思うところがある中で過ごして、今年も彼の実力からしたらまだまだだったと思うけど、強い思いを受け止めていたので」と容認の理由を話した。

高橋は２２年オフの契約更改で「自分の意思を強く伝えました」と球団にメジャー挑戦の希望を伝えていた。１５試合で０勝１１敗に終わった昨オフは、ポスティングによる移籍を認められたが残留を選択。「やり返したい、それだけです」と雪辱を期し臨んだ今季は２４試合に登板して８勝９敗、防御率３・０４ながら、今季最終登板となった１０月４日・楽天戦（楽天モバイル）はメジャー３球団が視察に訪れるなど、右腕の動向を各球団が見守っていた。

同本部長は取得済みの国内ＦＡ権について「行使はないと思っている」と説明。今後は１２月１５日までに申請手続きを行い、ＭＬＢ球団に申請が公示された翌日から、４５日間の交渉期間に入る。高橋は「この決断が間違っていなかったと思えるように、精いっぱい頑張りたい」と決意表明した。西口監督の背番号「１３」を受け継いだ剛腕が希望を胸に新天地を目指す。

◆今井は最終調整段階 西武・広池球団本部長は５日、高橋と同じくポスティングシステム利用による今オフの米大リーグ移籍を希望している今井達也投手（２７）について、最終調整している段階であると明かした。

埼玉・所沢市の球団施設で取材に応じ「方向性としてはある程度決まってますけど、あとは最後の調整というところ。代理人とは話してます。今度本人とも話します」と現状を説明。直接、対面して話し合う意向だが、具体的な日程については「そこはちょっとまた改めて」と話すにとどめた。その上で「本人もトレーニングをしてますし、時期としてもまだ市場が動く時期ではないというのもある」と明かした。容認か否かを球団内で慎重に判断し、近日中にも本人に伝える見通しだ。

◆高橋 光成（たかはし・こうな）１９９７年２月３日、群馬県沼田市生まれ。２８歳。前橋育英高では１年秋から背番号「１」。２年夏の甲子園で初優勝し、Ｕー１８野球Ｗ杯の日本代表に選出。１４年ドラフト１位で西武入団。今季は２４試合に登板して８勝９敗、防御率３．０４の成績。右投右打。年俸２億１０００万円（金額は推定）。