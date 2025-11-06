NY株式5日（NY時間15:07）（日本時間05:07）
ダウ平均　　　47392.48（+307.24　+0.65%）
ナスダック　　　23615.81（+267.17　+1.14%）
CME日経平均先物　51405（大証終比：+875　+1.70%）

欧州株式5日終値
英FT100　 9777.08（+62.12　+0.64%）
独DAX　 24049.74（+100.63　+0.42%）
仏CAC40　 8074.23（+6.70　+0.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.630（+0.054）
10年債　 　4.155（+0.070）
30年債　 　4.736（+0.071）
期待インフレ率　 　2.313（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.673（+0.019）
英　国　　4.463（+0.038）
カナダ　　3.153（+0.028）
豪　州　　4.312（-0.038）
日　本　　1.657（-0.008）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.63（-0.93　-1.54%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3998.10（+37.60　+0.95%）

ビットコイン（ドル）
104207.56（+3942.01　+3.93%）
（円建・参考値）
1606万0469円（+607543　+3.93%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ