ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は３０７ドル高 シカゴ日経平均先物は５万１４０５円
NY株式5日（NY時間15:07）（日本時間05:07）
ダウ平均 47392.48（+307.24 +0.65%）
ナスダック 23615.81（+267.17 +1.14%）
CME日経平均先物 51405（大証終比：+875 +1.70%）
欧州株式5日終値
英FT100 9777.08（+62.12 +0.64%）
独DAX 24049.74（+100.63 +0.42%）
仏CAC40 8074.23（+6.70 +0.08%）
米国債利回り
2年債 3.630（+0.054）
10年債 4.155（+0.070）
30年債 4.736（+0.071）
期待インフレ率 2.313（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.673（+0.019）
英 国 4.463（+0.038）
カナダ 3.153（+0.028）
豪 州 4.312（-0.038）
日 本 1.657（-0.008）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.63（-0.93 -1.54%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3998.10（+37.60 +0.95%）
ビットコイン（ドル）
104207.56（+3942.01 +3.93%）
（円建・参考値）
1606万0469円（+607543 +3.93%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
