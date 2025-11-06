´Øº¬¶Ð¤¬Ì¼¡¦ËãÎ¤¤Ë±£¤ì¤ÆÂ¹¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡ª¡© ¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤èー¡ª¡×¤È¥¿¥ì¥³¥ß¡ª
Âçºå¡õÅìµþ¤ÎÁÄÉãÊì117¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÂ¹¤ò°é¤Æ¤ë¥Þ¥¤¥ëー¥ë¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬»Ò°é¤Æ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÂ¹¤â°é¤Æ¤ë¡×¡Ö¤È¤³¤È¤ó´Å¤ä¤«¤»¤ë¡×¤òÍÞ¤¨¡¢¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¹°é¤Æ¥ëー¥ë¤È¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡Ä¡ª¡©
¡ÚTVer¡Û¡Ö¤â¤¦¤Í²¿¤Ç¤âÇã¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×Â¹¤Ë¥íー¥éー¥Ö¥ìー¥É¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿´Øº¬¶Ð¤¬¡¢ºÊ¤ÈÌ¼¤ÎËãÎ¤¤µ¤ó¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡ª¡©
Â¹°é¤Æ¥ëー¥ëÂè£³°Ì¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»Ò°é¤Æ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÂ¹¤â°é¤Æ¤ë¡×¡£³¹¤æ¤¯¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö»ä¤¬»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤¿ÀÎ¤Î°é¤ÆÊý¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡¢¡Öº£¤Î¼ã¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÎ®¹Ô¤òÊ¿µ¤¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤¬·ù¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤¢¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖÀÎ¤ÏÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¤é¾Æ¤¤¤¿¥Í¥®¤ò¼ó¤Ë´¬¤¯¤È¡¢¹¢¤ÎÄË¤ß¤¬¼£¤ë¤È¿Æ¤«¤é¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ËÌÅÍ¾½¤È´Øº¬¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¤³¤ì¡×¡¢¡Ö²¶¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
Âè£²°Ì¤Ï¡Ö¤È¤³¤È¤ó´Å¤ä¤«¤»¤ë¡×¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¹¤ä¤ÒÂ¹¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¦¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤â¤¢¤²¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½Ìµ½þ¤Î°¦¡×¡Ö°¦¾ð¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£´Å¤ä¤«¤»¤Æ°é¤Æ¤ë¡£ÁÄÊì¥Ð¥«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡£¤¢¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Ï°Â¤¤¤È¤³¤í¤·¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²æ¡¹¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½ö¡¹±ñ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Âç´î¤Ó¡×¤ÈÅÇÏª¡£ÊÌ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Öº£¤Ï¤Ö¤É¤¦¤ÈÅí¤È¤¤¤Á¤¸¤¯¤òËè½µÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²ÌÊª¤Ï²ÌÅü¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤²¤¿¤¤¤Í¤ó¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ72É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤Î°é¤ÆÊý¤Ë¸ý¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¡£ÁÄÉãÊì¤¿¤Á¤¤¤ï¤¯¡¢¡Öº£¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤¬ÄÌ¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤ó¤Ê¤ó¤·¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤è¤È¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥ÞÍ¥Àè¡£Ì¼¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤¦¤³¤È¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦»×¤¦¤È¤«¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤¢¤ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¿Æ¤Ï¿Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ëÌõ¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÇØ·Ê¤â²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼ºÇÔ¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥À¥á¤Ç¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤Ð½ÐÍè¤ë¤ó¤À¡£´èÄ¥¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢»³Æâ¤Ï¡Ö¸Å¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î°Õ¸«¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿´Øº¬¤âÌ¼¤ÎËãÎ¤¤Ë¡Ö´Å¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ëÆü¤ªÉ÷Ï¤¤Î±ï¤òÊâ¤¤¿¤¬¤ëÂ¹¤Î¼ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ËãÎ¤¤Ë¡Ö´í¸±¤À¤«¤é»ß¤á¤µ¤»¤Æ¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡Ö¤À¤«¤éº£ËãÎ¤¤¬¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢»³Æâ¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤èー¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚTVer¡Û¡¡ÁÄÉãÊì¤Ë¤ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤³¤È¤ò¿ÆÀ¤Âå¤ËÍ¾ÃÌÄ´ºº¡ª¡Ö¾¡¼ê¤Ë¡»¡»¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤È¥Ñ¥Ñ¡¦¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬ÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡ª¡©
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÂ¹°é¤Æ¥ëー¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢11·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£