¡¡Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç¡Ö¹±À±¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡×¡Ê´ÆÆÄÃæÀîÎ¶ÂÀÏº¡Ë¤Ë½Ð±é¤ÎÊ¡ÃÏÅí»Ò¡Ê28¡Ë¤È²ÏÀ¥Ä¾Èþ¡Ê56¡Ë¤¬ºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¤òÆ±»þ¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï2014Ç¯¡Ö»æ¤Î·î¡×¤ÎµÜÂô¤ê¤¨¡Ê52¡Ë°ÊÍè11Ç¯¤Ö¤ê5¡¢6¿ÍÌÜ¡£
¡¡Í¾Ì¿¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿Êì¿Æ¤ÈÌ¼¤Î³Î¼¹¤Èå«¤ÎºÆÀ¸¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¡£¼ç±é¤ÎÊ¡ÃÏ¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¸Î¶¿¤Ç¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë±Ç²èº×¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤Ï¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËü´¶¤ÎÉ½¾ð¡£±Ç²è´ÆÆÄ¤Î²ÏÀ¥¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢¼«¿È¤ÎÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡´äÅÄ¹äÅµ¡Ê36¡Ë¼ç±é¤Î¡Ö¶âÈ±¡×¤Ï´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Åìµþ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¢±Ñ¹ñ¤Ê¤É¤Î¹çºî¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê36¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£