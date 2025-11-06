BTSの弟分グループ「CORTIS（コルティス）」が5日、日本で初のイベントを東京・渋谷のO―WESTで行った。ミニアルバム「COLOR OUTSIDE THE LINES」の発売記念企画。今年8月にデビューしたばかりの5人は日本のファンと濃密な45分間を共に過ごした。

黄色い歓声が飛び交う中、8月発表の「GO！」からスタート。KEONHO（16）は「会えることを楽しみにしてきました」と喜び、JAMES（20）は「情熱的なファンに会えてうれしい」と感激した。

韓国の大手事務所「HYBE」の傘下で、BTSとTOMORROW X TOGETHERと同じレーベル「BIGHIT MUSIC」が6年ぶりに手がけるグループ。平均年齢は17.6歳。音楽や映像制作、振り付けなどを自ら手がけるクリエーター集団だ。

9月に世界デビュー作「COLOR…」を発売。これに先駆け、8月11日に収録曲「GO！」のミュージックビデオを公開すると、1カ月足らずで再生回数が1000万回を突破。その勢いのまま「COLOR…」は米ビルボードチャートに15位でランクインした。世界的に注目度の高い大型新人だ。

収録曲「FaSHioN」など6曲を披露した。会場のO―WESTは2013年にBTSが初めて日本でCD発売記念イベントを行ったゆかりの地。KEONHOは「僕たちもここから始めたかった」と明かした。JUHOON（17）は「BTS先輩やTOMORROW X TOGETHER先輩のようにいつか大きな会場で、スタジアムライブができるようになりたい」と期待を込めた。先輩たちを超えるべく大きな一歩を踏み出した。