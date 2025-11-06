◇6日開幕「TOTOジャパンクラシック」

国内唯一の米女子ゴルフツアーオフィシャルイベントで、日本女子ツアーも兼ねるスポニチ主催「TOTOジャパンクラシック」は6日から4日間、滋賀県瀬田GC北Cで開催される。前週に今季2勝目を挙げ、凱旋出場の山下美夢有（24＝花王）は5日、プロアマ戦で最終調整を行った。2週連続優勝となれば、史上3人目のルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）とプレーヤー・オブ・ザ・イヤー（年間最優秀選手）のダブル受賞が見えてくる。新人賞争いで2位につける竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）は日本人初の大会連覇を狙う。

臨戦態勢を整えた。竹田はプロアマ戦で9ホールを回り終えると、練習場に直行し最終調整を行った。

「このコースは自分の中でも凄い良いイメージなので楽しみです」。昨年大会でプレーオフの末に優勝し飛躍のきっかけをつかんだ。米ツアーの出場権を得て、今季5戦目のブルーベイLPGAで日本人ツアーメンバー最速Vを果たした。その後も全米女子オープンで2位に入るなど好成績を収め「良かった試合も悪かった試合も凄く自分のゴルフにつながっている」と成長を実感する一年となった。

今週は大好きなもんじゃ焼きを食べ英気を養った。「めんたいチーズを食べました。おいしかったです」と笑顔で話した。注目の新人賞争いでは、現在首位の山下と206ポイント差の2位。優勝すれば150ポイント獲得で、大きく差を詰められるが「刺激にもなるし頑張ろうと思います。まだチャンスはあると思うので（残り）3試合ベストを尽くしたい」。米ツアー同一大会連覇となれば87、88年のイナモリ・クラシックを制した岡本綾子以来日本選手2人目で、この大会の連覇は日本人初となる。相性の良い舞台で竹田が得意のチャージをかける。