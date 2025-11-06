今年初開催されたアジア版グラミー賞といわれる音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の記者発表会が5日、都内で開催された。

主要6部門のうち「最優秀楽曲賞」「最優秀アーティスト賞」「最優秀アルバム賞」の中間集計が明らかになった。今年1〜8月の曲が対象で、それぞれ100の作品とアーティストをリストアップ。Mrs. GREEN APPLEらの名前が並んだ。

会見では音楽活動も行っている俳優の櫻井海音（24）とタレントのヒコロヒー（36）が、2人の音楽専門家を交えてトークショーを行い、今年の音楽界を振り返った。櫻井は「ミセスさんの『クスシキ』は自分も大好きですしカラオケでもよく歌います」とハマっている様子。ミセスは今年、最優秀アーティスト賞を受賞しているだけに連覇へ期待が高まっている。

そこに切り込んでいくのが“アニメ勢”だ。劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌「IRIS OUT」を歌う米津玄師（34）、アニメ「ダンダダン」のオープニング曲に「革命道中」が起用されたアイナ・ジ・エンド（30）も有力候補。ヒコロヒーは「歌手の皆さんが自分の好きなものを突き詰めた結果、海外にも届いたんじゃないか」と推察した。

また、4人が注目したのが女性7人組「HANA」。歌手のちゃんみな（27）がプロデュースしオーディション番組をきっかけにブレーク。そのメッセージ性や価値観も支持が集まる要因で、ヒコロヒーは「リスナーが好きなカルチャーを選ぶのが当然の世の中になってきている時代ならでは」と分析した。

授賞式は来年6月13日、東京・青海のTOYOTA ARENA TOKYOで行われる。