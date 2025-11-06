▼ギャラクシーナイト（菊沢師）体調はいい。ポジションにこだわらず気分良く走れれば。54キロでしぶとさを生かしたい。

▼サスツルギ（千葉師）前走より状態は上がっています。距離延長とハンデ54キロはプラスです。

▼ショウナンアデイブ（高野師）先週いい感じで動けていたので整える感じ。この馬らしい身のこなしをしていました。前走は馬場が合わなかったので良馬場なら。

▼セレシオン（友道師）予定通り。叩いた上積みがあるし、脚元も問題ない。年齢的にも落ち着きがあって集中力が出てきたのがいい。前走は急仕上げ気味だったことを考えれば、いい内容でした。

▼ディマイザキッド（清水英師）稽古で動く相手に、しまいの時計はまとまっていた。動きは悪くないし、距離延長は魅力。

▼ニシノレヴナント（上原博師）前走勝った後も順調に来ています。2500メートルはもともと走っていた距離。前走の脚が使えれば楽しみ。

▼ハギノアルデバラン（佐藤悠師）良かったですよ。ポテンシャルが高い馬。近走はそれを発揮しつつある感じで、いい内容でした。

▼プラダリア（池添師）最後に軽く促す程度。前走よりも明らかに状態はいい。シャドーロールを着けて行きっぷりが良かったので、そのまま競馬でも着けます。しっかり乗り込んで素軽くなっています。

▼ボルドグフーシュ（宮本師）いい仕上がり。（近走は）1回使って放牧の形でしたけど、今回は在厩したままプールと坂路で調整しました。間隔が詰まって実戦勘が違うと思います。

▼ボーンディスウェイ（牧師）単走でいい動きだった。中3週だけど、使った後も順調。前走はしまいに脚を使ってくれて、新しい面を見せてくれた。

▼マイネルカンパーナ（青木師）もともと攻め駆けしないけど、時計的にはこれで十分。実戦の芝でこその馬だから。今回はベストの舞台で、うまく立ち回れれば楽しみ。

▼メイショウブレゲ（本田師）変わりなく来ています。長い距離が合うし、この馬向きの展開になってくれれば。

▼ワイドエンペラー（藤岡師）動き自体はいいですよ。この馬にしては（間隔を）詰めて使えるし調子が良さそう。東京も合うので。