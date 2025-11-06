½©¤Î±àÍ·²ñ¡¡Î¾ÊÅ²¼¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¡ÈÇÏÃÌµÁ¡É¤Ë²Ö¡¡¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤«¤éÉðË¤µ¤óµ³¾èÇÏ¤ÎÌ¾Á°¤¬¼¡¡¹¤È¡Ä°¦»Ò¤µ¤Þ¡ÖµÓ¤¬¥×¥ë¥×¥ë¤·¤½¤¦¡×¡¡
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¼çºÅ¤Î¡Ö½©¤Î±àÍ·²ñ¡×¤¬¡¢10·î28Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÎÀÖºä¸æ±ñ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤Î¤Û¤«½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤äÎ¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ê¤É¡¢10¿Í¤Î¹ÄÂ²Êý¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¾·ÂÔµÒ¤ÈÏÂ¤ä¤«¤Ëº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤¬¼êÏÃ¤ò¶µ¤ï¤ë¾ìÌÌ¤â
½©¤Î±àÍ·²ñ¤Ë¤Ï³Æ³¦¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ê¤É¤ª¤è¤½1500¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢µ³¼ê¤ÎÉðË¤µ¤ó¤Èº´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤ä¡¢ÎØÅçÅÉ¤Î¿¦¿Í¤Ç¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î»³´ß°ìÃË¤µ¤ó¡¢¸µ¡¦Æâ³Õ¿³µÄ´±¤Î¿·¸¶¹ÀÏ¯¤µ¤ó¤È²Î¼ê¤ÎµÆÃÓÅí»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤é¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯½©¤ËÂà´±¤·¤¿¿·¸¶¤µ¤ó¤¬¡ÖºÊ¤È»ä¡¢40Ç¯´Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¿¦Îò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢µîÇ¯¡¢²Î¼ê³èÆ°40¼þÇ¯¤Ç¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤«CD¤ò¿·¤·¤¯½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤ÈµÆÃÓÅí»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤Ç»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¡¢¸ª¤ò¹üÀÞ¤·¤¿ÎØÅçÅÉ¿¦¿Í¤Î»³´ß°ìÃË¤µ¤ó¤Ë¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤ª¤±¤¬¤Ï¡©¡×¤Èµ¤¸¯¤ï¤ì¤¿ÊÅ²¼¡£¡¡»³´ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¤Î¸µÍý»öÄ¹¡¦ÀÐÌîÉÙ»Ö»°Ïº¤µ¤ó¤«¤é¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤¬¼êÏÃ¤ò¶µ¤ï¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤¬¡Ö¼êÏÃ¤ò½¬¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÀÐÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¤È¤â¼êÏÃ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¼êÏÃ¤Î¤ä¤êÊý¤ò¼¨¤¹¤È¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¤½¤ì¤ËÊï¤Ã¤Æ¼ê¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©¼ÄµÜÈÞµª»Ò¤µ¤Þ¤È¼¡½÷¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÀÐÌî¤µ¤ó¤È¼êÏÃ¤ÇÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤·¡¢11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ³¼ê¤ÎÉðË¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢ÇÏÃÌµÁ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶¥ÇÏ³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËÂçÊÑ¿ÔÎÏ¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÊÅ²¼¡£¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤«¤é¡ÖÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ï?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Éð¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¤ò¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¾¡¤Æ¤¿»þ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤«¤â¤Í¡×¤ÈÉð¤µ¤ó¤¬µ³¾è¤·¤¿ÇÏ¤ÎÌ¾¤ò¼¡¡¹¤È¤¢¤²¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤¢¤¿¤ëÇÏ¤â¤³¤Á¤é¤ÎÊý¡Ê¹ÄµÜ·Ù»¡¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¡Ö±ü¤µ¤Þ¤â¤¤¤«¤¬¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤Èº´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤âÀ¼¤ò³Ý¤±¡¢¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤Ë¡¢Âç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÇ®¿´¤Ë¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¡§
°ìÆü¤Ë²¿¥ì¡¼¥¹¤â¤µ¤ì¤ë¤ÎÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡¡
ÉðË¤µ¤ó¡§
Â¿¤¤¤È¤¤Ï10²ó¤¯¤é¤¤¾è¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¡§
10²ó¤â?¡¡µÓ¤¬¥×¥ë¥×¥ë¤·¤½¤¦¡Ä¤·¤«¤â»þÂ®60?¡¡
ÉðË¤µ¤ó¡§
¡Ê»þÂ®¡Ë60¤«¤é70km¶á¤¯½Ð¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¡§
¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¢¤Î»ÑÀª¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤«¤é¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
ÉðË¤µ¤ó¡§
´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¤É¤³¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Éð¤µ¤ó¤Ï²Â»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÇÏ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Îºî¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÇÏ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯´¶¤¸¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê½©¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡£Î¾ÊÅ²¼¤È¹ÄÂ²Êý¤Ï¡¢2»þ´Ö¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢±ñÆâ¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¾·ÂÔµÒ¤È¸òÎ®¤·¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ö¹Ä¼¼¤´°ì²È¡×11·î2ÆüÊüÁ÷¡Ë