見た目印象が変わっていく。１日５回を目標に【下腹＆下半身を丸ごと引き締める】簡単習慣
見た目印象により磨きをかける時、下腹や下半身の引き締めは欠かせないポイントになります。そこで習慣に採り入れたいのが、「腸腰筋」と「内転筋」を一挙に強化できるピラティスの簡単エクササイズ【フロッグ】です。
フロッグ
（１）床に仰向けに寝て手のひらを床に着けて体の横に腕を置き、股関節とひざをそれぞれ直角に曲げる
▲“テーブルトップポジション”と呼ばれる体勢です。背中をピタッと床に着け、背中の下にすき間ができないようにします
（３）一旦息を吸い、息を吐きながらかかとを上方へ伸ばしていき、伸ばしきったら息を吸い、そのまま５秒間キープし、息を吐きながら脚を（２）の位置に戻す
▲かかとは常につけたままにしておきます。また、どうしても肩が上がってきてしまうなら、手のひらを天井方向に向けた状態でOKです
これを“１日あたり５回を目標”に実践します。また、期待する効果をきちんと得るためにも、背中が浮かないよう「常にお腹に力を入れた状態で実践すること」がポイントです。ぜひ習慣化してみてくださいね。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞
