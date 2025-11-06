µð¿Í¡¦¹ÃÈåÂóÌé¡¡£³£³ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë·è°Õ¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ø¹ÃÈåÂóÌé¡Ù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¹¡×
¡¡µð¿Í¡¦¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¤¬£µÆü¡¢£³£³ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢Íèµ¨¤ÎµÕ½±¤Ø¡ÈÁ´¹ÃÈå¡ÉÀë¸À¤ò¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï£±£·Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¾¯¤È¤Ê¤ë£¶£¸»î¹ç¤Î½Ð¾ì¡££··î°Ê¹ß¡¢ÀèÈ¯¤ÎºÂ¤ò´ßÅÄ¤ÈÊ¬¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢£¸·î£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç±¦¼êÃæ»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤¤£±Ç¯¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢¡ÖÍèÇ¯¤ÏÀäÂÐ¤ä¤êÊÖ¤¹¡£ËÍ¤Î¿§¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈÉü¸¢¡É¤Î¸°¤Ï¡Ö¹ÃÈåÂóÌé¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç½é¤á¤ÆÁÈ¤àÅê¼ê¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿º£µ¨¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÀè¹Ô¤·¤¹¤®¤¿¡×¡£Åê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤³¤È¤ÇÍ×µá¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍèÇ¯¤ÏÊÑ¤Ê±óÎ¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ø¹ÃÈåÂóÌé¡Ù¤È¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¹¡×¤È¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤¬ËÜÍè¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£¡Ö¡Ø¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡Ù¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿§¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£¼«¤é¤ÎÎ®µ·¤ò´Ó¤¡¢Íèµ¨¤ÏÀð¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¡£¡ÊµÜÆâ¡¡¹§ÂÀ¡Ë