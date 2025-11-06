今日6日の日中は、秋晴れの所が多くなりそう。関東など太平洋側の雨は昼頃にはやんで、天気回復へ。北海道は夜には雨が降りだし、雷雨になる所も。

昼頃まで 関東など局地的に雨

今日6日は広い範囲で秋晴れとなりますが、太平洋側は所々で雨。夜は、北海道で雨の範囲が広がるでしょう。



午前5時現在、南の海上にのびる前線や低気圧の影響で、沖縄や九州から関東の沿岸部を中心に雨雲がかかっています。沖縄や九州、四国の雨は朝までの所が多く、次第に日差しが戻るでしょう。近畿や東海、関東は沿岸部を中心に昼頃まで雨の降る所がありそうです。東北の太平洋側も、日中は局地的に雨が降るでしょう。

夜は北海道で雨 雷雨になる所も

夜には別の低気圧が北海道に近づくため、北海道は天気が下り坂です。早い所では夕方から雨雲がかかり、夜は各地で雨が降るでしょう。雷を伴って雨脚が強まることもありそうです。北陸や東北の日本海側も、にわか雨にご注意ください。



明日7日は西高東低の気圧配置に変わり、北海道の上空には強い寒気が流れ込むでしょう。明日7日から8日にかけては、北海道の日本海側とオホーツク海側では平地でも雪が降りそうです。路面状況の悪化にご注意ください。

東海から西は快適な陽気

今日6日の最高気温は、前日と同じくらいか高い所が多いでしょう。



沖縄と九州南部は気温がグンと上がり、那覇は28℃、鹿児島は26℃と夏日の予想です。九州北部から東海は20℃を超える所が多く、上着なしで過ごせる時間もあるでしょう。関東甲信は18℃から20℃くらいの所が多く、広く平年並みの予想です。東京都心は19℃まで上がりますが、日差しが少ない分、暖かさはあまり感じられないでしょう。北陸と東北は18℃前後、北海道は13℃から15℃くらいの所が多くなりそうです。



北海道を除いては、次第に北よりの風が強まるでしょう。実際の気温よりも肌寒く感じられるため、服装でうまく調節してください。