¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ï£¹Æü¤ËÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡££°£³Ç¯¤Ë¸Î¶¿¤ò²Î¤Ã¤¿¡Öº´²ì¸©¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¹¥³Ñ²È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Ï¤Ê¤ï¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢°ìÇ¯Ç¼¤á¤ÎËÜ¾ì½ê¤Î¿ä¤·ÎÏ»Î¤Ë¡¢ÎÙ¤ÎÄ¹ºê½Ð¿È¡¢ËëÆâ¡¦Ê¿¸Í³¤¡Ê£²£µ¡Ë¡á¶Àî¡á¤òµó¤²¤¿¡£Ãæ³ØÂ´¶È¸å¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÅØÎÏ¤ÇÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤¿¿ÍÊÁ¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅìÀ¾¤Ë²£¹Ë¤¬¤½¤í¤¦Ãæ¡¢Âç´Ø¸õÊä¤Î´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡Ë¡á°Â¼£Àî¡á¡¢½éÍ¥¾¡¤ËÇ³¤¨¤ë¾®·ë¡¦¹â°Â¡Ê£³£µ¡Ë¡áÅÄ»Ò¥Î±º¡á¤é¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÅÚÉ¶¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡á»³ÅÄ¡¡Ë¡Ë
¡¡ÂçÁêËÐ°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡££¹Æü¤Î¶å½£¾ì½ê½éÆü¤òÁ°¤Ë¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¼«¿È¤¬ÃÆ¤¯¥Ù¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÂç¤ÎÎ¤¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡Ë½©¾ì½ê¤Ï£´Æü´Ö¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅìÀ¾¤ËÎ¾²£¹Ë¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÌÇò¤¤¡£²£¹Ë¤¬¶¯¤¤¾ì½ê¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ê£±£°·î¤Î¡Ë¥í¥ó¥É¥ó¡Ê¸ø±é¡Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø£Ó£Õ£Í£Ï¡Ù¤¬À¤³¦¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤¹¤ë¡×
¡¡£°£³Ç¯¤Ë¡Ö£Ó£Á£Ç£Á¡¡¤µ¤¬¡Î¤ª¤ó¤×¡Ï¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¸Î¶¿°¦¤ò²Î¤¤¡¢¶å½£¾ì½ê¤ÏÆÃÊÌ¤À¡£¤´Åö½ê¤Î¿ä¤·ÎÏ»Î¤ÏÂ¨Åú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹ºê½Ð¿È¤ÎÊ¿¸Í³¤´Ø¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê»°Êý¤ò³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¡ËÄ¹ºê¸©¤¬Í£°ì¡¢ÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº´²ì¸©¡£º´²ì¤Î¿Í´Ö¤ÏÆ±¶¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤ÇÄ¹ºê¤ÎÎÏ»Î¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ºòÇ¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¿·»°Ìò¤ÎÊ¿¸Í³¤¤Ï£±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢£±£´£°¥¥í¤È³Ñ³¦¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÂÎ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢±Ô¤¤½ÐÂ¤È°ú¤«¤Ê¤¤¼è¤ê¸ý¤¬Ì¥ÎÏ¡£Æ±¤¸£²£°£°£°Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤¬¡¢ÆüÂÎÂç¤«¤é³Ñ³¦Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¿¸Í³¤¤ÏÃæ³ØÂ´¶È¸å¤Ë¶ÀîÉô²°¤ËÆþÌç¡££±£µºÐ¤«¤éÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ÆÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£Ìó£²Ç¯Á°¤ËÄ¹ºê½Ð¿È¤Î¶Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦Î¾¹ñ¡Ë¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¿Æ¸ò¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ³Ê¤Ï¹µ¤¨¤á¤ÇÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤Ã¤×¤Î¤¤¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤ë¡£¤É¤³¤«¡Ø¾¼ÏÂ¤Î¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¡Ù¤Î¤è¤¦¡£ÁêËÐ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¿ÆÊý¤¬¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤·¡¢·Î¸Å¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿¸Í³¤´Ø¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÄï¤ÈÇ¯¤¬¡Ê£±£µºÐ¡ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë½»¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤½¤¦¡£²ÈÂ²¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Ï¤Ê¤ï¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤éÂçÁêËÐ¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¤â¡ÈÌîË¾¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¤µ¤ó¤«¤éÂçÁêËÐ¤ò¸«»Ï¤á¤Æ¡¢¼ãµ®»þÂå¤âÇ®¶¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½ì¡¢ÉðÂ¢´Ý¡¢ÉðÁÐ»³¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£ÁêËÐ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢ÁêËÐ¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£²¼¼êÅê¤²¤ò¡¢¤¬¤ó¤¬¤óÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆþÌç»þ¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Î¡Ë´ð½à¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¤Í¡££µ£°Âå¤Ç¤âÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸«¤É¤³¤í¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ø¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Î£²£±ºÐ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡¢½éÍ¥¾¡¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤ë¸µÂç´Ø¤Î£³£µºÐ¡¦¹â°Â¤Ë¤âÏÃÂê¤¬µÚ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö°ÂÀÄ¶Ó´Ø¤Ï¾®Ê¼¤ÎÁêËÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÁ°¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤ÆÆ¬¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÁ°¤Ë¡ËÍî¤Á¤ë¤«¤È»×¤¦¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¡£¡Ê¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¡ËÌÄ¸Í¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø¡¦¶×²¤½§¡Ë¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÇØ¶ÚÎÏ¤Î¶¯¤µ¤¬¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£ÆüËÜ¸ì¤âÎ®¤Á¤ç¤¦¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎºîË¡¤äÈþÆÁ¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬Éð»Î¤ß¤¿¤¤¤Ç¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡£Âç´Ø¤Ë¤â¶á¤¤¾Íè¡¢¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¹â°Â´Ø¤Ï¤º¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Äï¡Ê¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¡Ë¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¿©»ö¤â¹Ô¤Ã¤¿¤·¡¢·ëº§¼°¤â¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£¹â°Â´Ø¤ÎÍ¥¾¡¤ò£±ÅÙ¸«¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÂçÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¢¡¤Ï¤Ê¤ï¡¡ËÜÌ¾¡¦È¹¾°µ±¡Ê¤Ï¤Ê¤ï¡¦¤Ê¤ª¤¡Ë£±£¹£·£¶Ç¯£··î£²£°Æü¡¢º´²ì½Ð¿È¡££´£¹ºÐ¡£¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¤Î²Î¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢£²£°£°£³Ç¯¤Ë¡Öº´²ì¸©¡×¤Ç£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¡£¤Û¤«¤Ë±Ç²è¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡×¤Î¼çÂê²Î¡Öºë¶Ì¸©¤Î¤¦¤¿¡×¤Ê¤É¡£¿ÈÄ¹£±£·£µ¥»¥ó¥Á¡£
¡¡¢¡Ê¿¸Í³¤¡¡Íºµ®¡Ê¤Ò¤é¤É¤¦¤ß¡¦¤æ¤¦¤¡ËËÜÌ¾¤Ïºä¸ýÍºµ®¡££²£°£°£°Ç¯£´·î£²£°Æü¡¢Ä¹ºê¡¦Ê¿¸Í»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£µºÐ¡£Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤Ë¶ÀîÉô²°¤ËÆþÌç¤·£±£¶Ç¯½Õ¾ì½ê¤Ë½éÅÚÉ¶¡££²£±Ç¯¶å½£¾ì½ê¤Ç¿·½½Î¾¡££²£²Ç¯½©¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¡£ºòÇ¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¿·¾®·ë¡£ÆÀ°Õ¤ÏÆÍ¤¡¢²¡¤·¡¢±¦»Í¤Ä¡¢´ó¤ê¡££±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢£±£´£°¥¥í¡£