巨人・阿部慎之助監督（４６）は５日、リーグＶ奪回と１４年ぶり日本一を目指す来季開幕戦が３月２７日に本拠地・東京ドームでの阪神戦に決まり、開幕からの猛虎打倒に闘志を燃やしていた。

今季のリベンジを果たすために、最高の相手と開幕を迎える。阿部監督も「良い試合ができればいい。それまでに、こっちはしっかりとチーム作りをして、やるだけです」と短い言葉の中に、並々ならぬ思いを込めた。

リーグ連覇を目指した今季は、阪神に独走Ｖを許す屈辱のシーズンとなった。対戦成績も８勝１７敗。宿敵のＶ決定後には指揮官も「とにかく投打のバランスが素晴らしい。レギュラーがしっかり固定されているのが一番の強み。投手はもちろん、みんな良いしね」と、その強さに脱帽だった。

それだけに、この秋季キャンプでは練習量に特化した“地獄のキャンプ”を敢行。この日で第２クール最終日を終え「みんなだいぶ疲れているけど、何とか歯を食いしばって頑張ってくれている。良いことがあると思ってほしい」と阿部監督。猛虎を倒す下地が着々とつくられている。