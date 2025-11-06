「ＡＣＬＥ・１次リーグ、神戸１−０蔚山」（５日、ノエビアスタジアム神戸）

東地区の第４戦が行われ、神戸がＦＷジェアンパトリッキ（２８）の得点により、蔚山（韓国）に１−０で競り勝ち、３勝１敗で勝ち点９とし、首位に浮上した。蔚山は２勝１分け１敗で同７。

みんなが待ち望んでいた勝利だ。公式戦５試合ぶりの白星で東地区首位に躍り出た。

０−０の後半１３分、パスを受けたジェアンパトリッキが左足で相手ＤＦの股を抜く先制ゴール。ＡＣＬＥでは１０月２２日・江原（韓国）戦から２試合連続得点をマークした。ゴールパフォーマンスで喜びを表したが、会見では「全員で準備して得られた勝利。たまたま僕のところに転がり込んだだけ」と謙遜した。

リーグ３連覇、天皇杯２連覇を目指す中、ここまで江原戦を含め公式戦４試合２分け２敗と、勝利から遠ざかっていた。「勝てない試合が続きプレッシャーも大きかった」と振り返り「今日の勝利で、また勝ち続ける道に戻れる」と宣言した。

今後は中３日で９日にＪリーグのＧ大阪戦（パナソニックスタジアム吹田）、１６日は天皇杯準決勝・広島戦（同）も控える。吉田監督は「狙い通りの試合。僕たちは勝利に飢えていたし、これで本来のパフォーマンスでリーグ戦、天皇杯に戻れる」と安堵（あんど）した。この１勝が大逆転Ｖへのターニングポイントとなるかもしれない。