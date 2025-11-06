▼アウトレンジ（大久保師）いい動き。ベテランなので、いつもの調整パターンで前走くらいの状態に仕上がっている。ベストは2000メートルだし、この距離だとジョッキーの戦略が必要になるかなと思います。

▼エアロロノア（笹田師）しまい重点でいい動き。先週でも使える状態だったので、休み明けでも仕上がっている。ダート適性はあると思う。久々で息が持つかどうか。

▼サイモンザナドゥ（小林師）3頭併せの外で反応良く動けていた。短期放牧を挟み、いい状態で出走できる。舞台もいいと思う。

▼サンデーファンデー（東田師）4F55秒くらいの予定で、しまいの反応も良かった。ハナにこだわることなく前めのポジションで、もまれず運びたい。

▼ダブルハートボンド（大久保師）動きが良く、いい状態に仕上がっています。前走は厳しい展開でも崩れることなく改めて力があるなと思ったし、放牧を挟んで立ち上げもスムーズでした。1800メートルの方が持ち味を出せると思います。

▼デルマソトガケ（団野）3週続けて騎乗して馬もやる気になっている。動きも良くなって態勢は整っています。ゲートを決めて前々で運びたい。

▼ドゥラエレーデ（池添師）先週CWコースでガツンと行ったので、今朝はメンコを外して調整。集中して走れていた。調教を重ねるごとに良くなっています。

▼ノースブリッジ（奥村武師）先週までジョッキー（岩田康）が2週連続で乗ったことで馬もレースが近いと分かっている。脚元に不安があれば、坂路にするけど、コースでやれているので。

▼ブライアンセンス（斎藤誠師）先週、高杉君に乗ってもらって、右にモタれる癖をつかんでくれたのは良かった。最後必ず伸びるので、もう1列前で運べれば。

▼ペリエール（黒岩師）少し追ったが、バランスは良く、動きは問題ない。ここを目標にしっかり乗り込めたので仕上がりもいい。京都1800メートルは初めてですが、今の充実ぶりでどこまでやれるか楽しみ。

▼ラムジェット（佐々木師）しっかり攻めて反応を確かめた。ストライドが伸びて力強い動き。前走で手応えを感じたし楽しみ。

▼レイナデアルシーラ（西園正師）元々、稽古は動くけど時計も良かったし、状態はいい。自分の競馬をして、どれだけやれるか。

▼レヴォントゥレット（金羅助手）併せ馬で、いい動き。（調教後も）息の入りが良かった。心臓もできているし、レース前日までしっかり乗り込みます。