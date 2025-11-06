広島・小園海斗内野手（２５）が５日、宮崎市内で６日から始まる野球日本代表「侍ジャパン」の強化合宿に参加するため、森浦大輔投手（２７）とともに宮崎入りした。小園は３年連続での参加。昨年の国際大会「プレミア１２」で、ともに大会ベストナインに選出された同学年の阪神・森下翔太外野手（２５）との“００世代最強タッグ”再結成を誓った。

降り立った宮崎空港でタクシーを待つ小園の後ろに偶然、森下が現れると２人は満面の笑みで軽くあいさつを交わした。「こいつ、すごいっす。ほんまに」と小園。同世代のスターが再び同じユニホームを着て戦う。

ともに２０００年生まれの２人。今季、小園が首位打者と最高出塁率のタイトルを獲得すると、森下も負けじと本塁打と打点でリーグ２位の好成績を残した。「刺激しかない」（小園）と互いに意識し合う存在だ。

昨年の国際大会「プレミア１２」でチームは決勝で惜敗したものの、小園は打率・３８７、２本塁打、８打点と躍動。小園は二塁手部門、４番を任された森下は外野手部門で大会ベストナインを獲得した。“００世代最強タッグ”の再結成に期待がかかる中、「また一緒にプレーできるのは楽しみ」と声を弾ませた。

今合宿へ向けた調整も順調だ。シーズン終了後の数日間は休養に専念し、すぐさま再始動。直近は由宇練習場で汗を流し、「動ける準備はしてきた。万全です！」と戦闘準備は整っている。

１５、１６日に行われる韓国との強化試合でアピールに成功すると、来春３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）への出場をぐっと引き寄せる。「僕はアピールしないといけない立場。頑張ります」と小園。若い力で侍ジャパンを引っ張っていく。