南海（現ソフトバンク）で外野手として活躍し、監督も務めた野球評論家の広瀬叔功（ひろせ・よしのり）さんが２日に心不全のため亡くなったことが５日、分かった。広島県出身。８９歳だった。葬儀・告別式は家族で既に執り行われた。走攻守三拍子そろった右打ちの外野手として南海の黄金期を支え、５年連続５度の盗塁王に輝くなど通算５９６盗塁はＮＰＢ史上２位。１９９９年に野球殿堂入りを果たした。

南海の黄金期を支えた強肩、俊足、強打の広瀬さんが逝った。晩年は故郷の広島に戻り、野球評論家として活動していたが、近年は球場から足が遠のいていた。

広島・大竹高から投手としてテストを受け、南海に入団した。１年目の夏前に右肘を痛めていたこともあり、野手転向を決意。自慢の快足を生かして外野手となったが、その後、遊撃手としてレギュラーをつかんだ。しかし、送球難もあって再び外野手に転じると、俊足と強肩を生かして大成した。

１歳年上で南海黄金期の中心選手だった野村克也さんが「天才」と評した打撃は、通算２１５７安打。１９６４年には打率・３６６の高打率で首位打者に輝き、さらには自己最多の７２個で盗塁王も獲得。本塁打王、打点王を獲得した野村さんとともに攻撃陣をけん引し、チームを日本一に導いた。

通算５９６盗塁は歴代２位。６１年から５年連続５度の盗塁王を獲得した。歴代１位、通算１０６５盗塁の福本豊の台頭などで、タイトルの数こそ伸びなかったが、盗塁数は順調に伸ばした。

全身バネのような身体能力に加え、盗塁技術は高く評価されていた。「ムダな盗塁はしない」というスタイルで盗塁数にはこだわらず、勝負どころで走った。８０％を超える盗塁成功率が、それを物語っている。

晩年は控えに回る機会が増え、南海として最後の優勝となった７３年は４０試合の出場にとどまった。７７年限りで現役を引退。同時に野村監督の解任を受け、南海の監督に就任した。野村解任騒動で一派とされた江夏、柏原らの主力が抜けたチームは低迷を続けた。広瀬さんが監督を務めた３年間は６、５、６位と成績は振るわなかった。

監督退任後は故郷・広島の大先輩である鶴岡一人さんと同じＮＨＫの野球解説者を務めた。９１、９２年には、南海を引き継いだダイエーのコーチも務めた。９９年には野球殿堂入りも果たした。

５０年代後半から６０年代にかけてチームの黄金期を支えた広瀬さん。強かった頃の南海ホークスを知る同世代の杉浦忠さん、皆川睦雄さん、野村さんのもとへと旅立った。

◆広瀬 叔功（ひろせ・よしのり）１９３６年８月２７日生まれ。広島県出身。大竹高から５５年に投手として南海にテスト入団。その後、野手に転向し、５９、６４年のチーム日本一に貢献した。６１年から５年連続で盗塁王、６４年には首位打者を獲得した。７７年限りで現役を引退し、解任された野村監督の後任として監督を務めたが、チームは下位に低迷。８０年シーズン終了後に辞任した。９１年からダイエーの守備走塁コーチを２年間務めた。９９年に野球殿堂入り。