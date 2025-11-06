「ぼくが夕飯を」夫の提案に、妻が見せた表情が語るものとは？｜極論被害妄想夫#11【ママリ】

「超エリート」の肩書を持つ夫と結婚した、かすみさん。専業主婦で2児の母です。一見、完璧な夫ですが、家庭内では、一方的な極論を振りかざす、モラハラ夫でした…。「家族の形」に悩む一人の女性が、子どもを守りながら、前に進もうとする姿が描かれています。神谷もち（@mochidosukoi）さんが描く、『極論被害妄想夫』第11話をごらんください。

かすみさんに傷つけられたことを思い出していた すぐる。しかし、その後は、妻がおとなしいことで、「立場をわきまえた」と思って満足していました。そして、妻への「ごほうび」だとして、「明日の夜は自分がごはんを作る」と提案しますが…。

©神谷もち

©神谷もち

かすみさんが、そんな言葉をはかずにはいられないほど追い詰められていることには、想像力を発揮できない様子ですね。

©神谷もち

©神谷もち

すぐるに対して、意見をしなくなった様子のかすみさん…。そんな、かすみさんの姿を見て、「あるべき家族の形」と満足をしていますね。

©神谷もち

©神谷もち

かすみさんは、すぐるに対し、従順な態度を見せている様子ですね。すぐるは「ごほうび」として、夜ご飯を作る提案をしました。

©神谷もち

©神谷もち

かすみさんが「よろこぶ」と思い込んでいますが、材料の準備などは任せっきりのようです。

©神谷もち

家事に育児にと忙しいかすみさん…。夕飯を作ってくれるのはうれしいですが、結果的にかすみさんの負担が増えてしまうことが容易に想像できますね。



かすみさんの表情から、すぐるの提案をまったくよろこんでいない様子がうかがえます。

「家族のために頑張ってる」のは同じ

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。



かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。



「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。



そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。



「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）