自然豊かな北海道網走市にある、東農大北海道オホーツクのキャンパス。阪神の球団スカウトから指名あいさつを受けた育成ドラフト1位指名の神宮は、大学最後の大会を前に、胸の内を明かした。

「4年間で経験したことがなかったので…。怖さはあるんですけど、学校に（活動の）許可をいただいて、非常にありがたい」

14日開幕の明治神宮大会に出場を控える。大舞台が近づく中でチームは思わぬ“敵”と向き合っている。現在、網走市ではクマの目撃情報が多発中。大学側は生徒の安全を考慮し、野球部以外の部活は活動自粛の決断を下した。屋外で活動する上で、監督、コーチ陣はクマ撃退の講習を受け、練習中はクマスプレーを携帯するなど対策を講じて実施。個人練習は禁止され、練習時間も日没までと制約はあるが、神宮は「できるメニューは限られてくるけど、一つ一つ丁寧にやっていくだけ」と冷静に言った。

緊急事態の中でも、目指すのは「日本一」ただ一つだ。10月13日に行われた札幌大との代表決定戦では、7回を投げて1失点、11奪三振。最優秀選手賞にも選出され、同期の阪神ドラフト指名選手では唯一となる全国切符を手にした。

大学3年時には右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を経験。術後は1週間で約1000球を投げ込み、平均球速は約5キロアップし、持ち前の制球力にも磨きがかかった。

「自分が結果を出して、育成でも強いぞ、というのを見せたい」

北の大地から、神宮が神宮で頂点をつかむ。（山手 あかり）

◇神宮 僚介（じんぐう・りょうすけ）2003年（平15）5月27日生まれ、群馬県出身の22歳。小3時から野球を始め、桐生第一では甲子園出場なし。東農大北海道オホーツクでは4年秋の北海道学生野球リーグで最高殊勲選手。サイドスローから最速148キロの直球と、ツーシーム、スライダー、カットボール、フォークを繰り出す。1メートル78、81キロ。右投げ右打ち。

▼阪神葛西稔スカウト コントロールが安定している。あんまり四球で自滅するようなタイプではなく、しっかりコントロールできる。厳しいところに投げられるので、そういうボールの軌道は素晴らしい。

≪三垣監督「辛抱が成長に」≫

○…東農大北海道オホーツクの三垣勝巳監督は「（4年間）よく辛抱もしましたし、それが成長につながっているのかな」と目を細めた。大学2年時からサイドスローに転向。1メートル78と決して恵まれた体格ではないが、腕を下げたことで体がうまく使えるようになり「上投げで苦労しているところもあったので、今そこがコントロールにはまっているのかな」と分析した。3年時の右肘手術も乗り越え、たくましく成長。指揮官は「ケガがなかったら、ここまでなっていない」と話した。