阪神から戦力外通告を受けた飛龍高出身の最速157キロ右腕・佐藤蓮（27）が5日、プロ野球ウエスタン・リーグに所属する、くふうハヤテのトライアウトに参加。右肘手術後初の実戦形式となるシート打撃で150キロ台を連発して、復調をアピールした。

佐藤が目標のNPB12球団復帰へ向けて一歩を踏み出した。NPB経験者として、くふうハヤテのトライアウト2次テストに参加。今年7月の右肘関節手術後初めて打者と対戦した。

「今シーズンはコンスタントにストライクゾーンへ150キロ台の強い球が投げられていなかったので、凄く安心しました」。3人を相手にしたシート打撃を納得の表情で振り返った。

最もアピールしたかった直球でファウルを取ることと、押し切ることにこだわった。1人目はファウルを打たせ追い込むと、カーブで見逃し三振。2人目からは150キロ台を連発した。3人目に捕手の変化球のサインに首を振って直球を投じて右越え二塁打とされたが、今季最速に並ぶ154キロも出した。ウエスタンで佐藤と対戦してきた赤堀元之監督（55）からも「いい感じは出せていたし、変化球自体は良かった」と高評価を得た。

佐藤にとっては、手術後に懸命にリハビリに励み、ようやく違和感なく投げられるようになってきたタイミングでの阪神からの戦力外通告だった。くふうハヤテの合格通知は12月上旬の見込みだが、今月12日のNPB12球団合同トライアウトにも参加し、復活をアピールする決意。「手術させていただいたんですが、最後に試合で投げることができず、なぜ手術したのかモヤッとする部分があったので。まだやめられないと思っています」。取り戻した球威とともに、12球団への返り咲きを誓った。 （矢所 香）

◇佐藤 蓮（さとう・れん）1998年（平10）4月11日生まれ、三島市出身の27歳。長伏小4年から長伏ヴィーナスで野球を始め、4番・捕手として活躍。中郷西中時代は三島リトルシニアでプレー。飛龍高から上武大学。2020年のドラフト会議で阪神から3位指名され、24年9月のDeNA戦でプロ初登板し、1イニングを3者凡退に抑えた。右投げ右打ち。1メートル89、105キロ。血液型A。