¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï5Æü¡¢26Ç¯¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤È¸òÎ®Àï¤Ê¤É¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¥»ÇÆ¼Ô¤Îºå¿À¤Ï3·î27Æü¤Î³«ËëÀï¤Çµð¿Í¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡ÖÅÁÅý¤Î°ìÀï¡×¤Ç¤Î³«Ëë¤Ï24Ç¯°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¡£Ï¢ÇÆ¤ò´ü¤·¤¿Åö»þ¤ÏÏ¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê1¾¡2ÇÔ¡Ë¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÇÆ¸¢¤â¾ù¤Ã¤¿¡£Âè3Àï¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç·è¾¡3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³«ËëÀï¤«¤é11ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¿¹²¼¤Ï¡¢Æ±¤¸Å²¡Ê¤Æ¤Ä¡Ë¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö³«ËëÀï¤Ç¥Î¤ê¤Ë¥Î¤ì¤ì¤Ð¡¢4·î¤ÏÀª¤¤¤Ç¤¤¤¯ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£³«ËëÀï¤Ç°ìËÜ½Ð¤·¤¿¤¤¡×
¡¡»ö¼Â¡¢º£µ¨¤Î¹Åç¤È¤Î³«ËëÀï¤Ï3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¡¢Â³¤¯Âè2Àï¤Ç2°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ¤·¤ÆÏ¢¾¡È¯¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£3¡¢4·î¤ÏÂÇÎ¨¡¦317¡£ÇØÈÖ¹æ1¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµ¶¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º£½©¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐ¤È¤Î¡È¶¦Æ®¡É¤â¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÎ©ÀÐ¤â¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£2¿Í¤Ç¡Êº´Æ£µ±¡¢Âç»³¤é¤Î¡ËÉéÃ´¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¡£½ÉÅ¨¤òÁá¡¹¤ËÃ¡¤¡¢µåÃÄ½é¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ØÇÈ¤Ë¾è¤ë¡£
¡¡¡ÊÈ¬ÌÚ¡¡Í¦Ëá¡Ë