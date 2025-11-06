▼エリカエクスプレス（泉谷）気で走るタイプ。前走から良くなっていますね。今回、在厩調整で肉体面もメンタル面も凄くいい。あとは折り合いですね。

▼ココナッツブラウン（上村師）前走、札幌記念（2着）で結果を出しているので改めて走る馬だと思いました。リセットして、いい感じで来ている。今回は輸送競馬。テンションが高いのは想定内。出来に関しては言うことなし。

▼サフィラ（池添師）ジョッキー（西村淳）は今朝初めて乗ったが「凄くいい馬」と言っていた。馬群の中でうまくためられるようなら脚を使えると思う。力はある馬だから。

▼シンリョクカ（竹内師）前に届かないような感じから、しっかりと伸びて追いついた。昨年と同じ新潟記念からのローテですが、動きは一段上がっています。

▼セキトバイースト（四位師）しっかりやれて、いい感じだった。距離を考えて中間は（CW）コースに入れる回数を増やしている。切れるというより、しぶとく脚を使えるタイプ。G1なので、しっかり仕上げていきたい。

▼パラディレーヌ（千田師）1週前追いはいつも通り、ふわっとやりました。前走は力を見せてくれた。どれくらい（状態が）戻ってくるかだけど競馬に行けば走ってくれる馬ですから。

▼フェアエールング（和田正師）前走後は放牧先から良い状態で帰厩しました。馬の後ろで我慢させるなど、制御が利くように調整しています。

▼ライラック（相沢師）動きは良かったですね。前走もいい競馬をしてくれたし、6歳だけど、まだまだ大丈夫。得意のレースなので楽しみ。