「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック」（６日開幕、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）

日米共催女子ゴルフツアーのＴＯＴＯジャパンクラシックは６日、滋賀県大津市・瀬田ＧＣ北Ｃで開幕する。５日はプロアマ戦が行われ、出場選手は最終調整した。今季から主戦場を米国に移し、前週のメイバンク選手権で今季２勝目を手にした山下美夢有（２４）＝花王＝は年間女王、新人賞のダブル受賞へ向け弾みとなる優勝を狙う。

劇的Ｖとなった前週、山下は最終日に８打差を追いつき、プレーオフの末に優勝、そして日本へ移動も疲れは「ありません」と否定した。一方で熱帯のマレーシアから、この日は気温１５度程度の滋賀県ということで「寒いのはちょっと…」と苦笑いも。

それでも「１週間、日本で過ごせるのはうれしいですね」と、実家のある大阪からも近い“準地元”でプレーできることを歓迎した。

凱旋帰国となったが「（最終日は）トップに立つことも想像してなかった」という、自身も驚きの今季２勝目は、だからこそ好調を物語る。

年間女王へ向け現在ポイントランク３位、また新人賞ランクは同１位と、ダブル受賞の可能性を持つが「いつもと変わらず、出る試合は優勝を」と、ランキングよりも目の前のプレーに集中することを優先する。

実績を重ねてきたことで、米ツアーの予選でも「トップ選手と一緒の組み合わせでプレーできるようになった」という。それが「新鮮というか、勉強になります」と、さらに山下を強くする。

２０２２年には５位、昨年は１２位と、同大会は常に上位に名を連ねてきた。「今年もいいコンディション」とコースにも好印象を持ち、ゴルフも「今はかみ合っていると思います」という山下が、間違いなく優勝筆頭候補だ。