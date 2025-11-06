１１月５日朝、線路上で緊急停止した特急「宗谷」。



乗客は列車から階段で降りて線路伝いに歩いています。



（乗客）「左側の窓から煙が見えて、焦げ臭いにおいがして列車が止まった」



（乗客）「もくもくと、ちょっとただ事ではないのかなと」



（乗客）「江別のあたりからにおっているなという感じはした。あれっと思っていたらやっぱりそうかと」



エンジンまわりを念入りに確認する作業員。



車体の下に潜り込み、部品のようなものを回収している様子も確認できます。





ＪＲ北海道の特急列車に一体、何があったのでしょうか。

列車が止まった場所は、岩見沢市のＪＲ函館線幌向ー上幌向間。



午前７時５０分ごろ、札幌発稚内行き特急「宗谷」の４号車から白煙が確認されたといいます。



乗客およそ１２０人にけがはなく、線路上を２００メートル歩き、バスに乗り換えました。



通勤で乗車していたという男性はー



（乗客）「煙が最初小さかったんですけど、もくもくと大きな煙に変わって、非常にまずい状況じゃないかなと身の危険を感じた。車両自体はすごいきれいな車両で安心してそんなことになるなんて夢にも思わなかった」

５日朝にトラブルがあった特急「宗谷」の車両は、２０２１年にデビューした多目的車両の「ラベンダー編成」。



先頭車両にはフリースペースも設けられていて、観光シーズンには臨時特急としても使用されています。



ＪＲ北海道は午後３時に会見を行い、エンジンの一部部品に破損が確認されたことを明らかにしました。

（ＪＲ北海道鉄道事業本部 曽我賢一車両部長）「ピストンいわゆるエンジンを燃焼する部屋のところで発生した動力を伝えるエンジンの内部の部品が外の方に落下していたことが発見された。エンジンの部分の解体調査等、原因究明していないので（破損した原因は）まだわからない」



函館線は江別ー岩見沢の間で運転を見合わせていましたが、午前１１時４０分ごろに再開しました。



このトラブルで特急９本を含む２９本が運休になりました。