「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本VS韓国（15、16日＝東京ドーム）」に出場する侍ジャパンは、6日から宮崎で強化合宿をスタートさせる。この日、井端監督は宮崎入り。宮崎空港での歓迎セレモニーを終え「縁起のいい地。連覇に向けて頑張っていきたい」と宣言した。

来年3月のWBC連覇に向け、右肘を手術したパドレス・ダルビッシュにアドバイザーのようなサポート役として期待をかけた。前回23年大会ではメジャー組で唯一、宮崎合宿から参加して精神的支柱となり世界一に貢献。

本人から連絡を受けたといい「当然今回は出られないですけど、いろいろ連絡は取り合っていきたい。長く向こうでやられているので、教えていただけることは教えていただきたい」と求めた。（神田 佑）

≪ピッチコム対策 慣れるために「全部試す」≫6日の初日から、MLB公式戦と同様にWBCで使用されるピッチコム、ピッチクロック、拡大ベース、WBC球を使った練習が行われる。特にサインを伝達するピッチコムの操作には慣れが必要で「アメリカでは普通になっているけど、日本は初のことが多すぎて慣れる意味のキャンプ。全部試す」と井端監督。「こちらもゆっくりサインを出せない。スムーズに」とまずは10日の広島との練習試合（宮崎）で試す。