¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¡Ö°ìÅÙ²õ¤¹¡×Àë¸À¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤âÇØ¶ÚÅà¤ë¡Ö¾¡¤ÁÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤ä¤ë¤·¤«¡×
¡¡Âë»Ø´ø´±¤ÎàÇË²õ¡õºÆÀ¸È¯¸Àá¤¬Áá¤¯¤â¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÀè·î£³£°Æü¤Ëºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¡£¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¡¢ÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Èá´êÃ£À®¤«¤é£±½µ´Ö¡£¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤¬Ë¬¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë´íµ¡°Õ¼±¤âÀøºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤¿ÅöÆüÌë¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ì¤Ã¤¿Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÀë¸ÀÆâÍÆ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø°ìÅÙ²õ¤¹¡Ù¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öº£Ç¯¤Î½é¤á¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¤Ï¡¢Á´¤¯°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢´¿´î¤ÎÄ¾¸å¤Ç¤â´î¤Ó¤Ë¿»¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯Áá¡¹¤ËÍèµ¨¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶¯¤¤ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¶¥Áè¤ÈÀ¤Âå¸òÂå¡£»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¶ÛÄ¥¤òÁö¤é¤»¡¢ÇØ¶Ú¤òÅà¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤â¤½¤Î£±¿Í¤À¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¸½¾õ¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Ê¤¬¤éÍèµ¨¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¤³¤¦ÀÀ¤¦¡£
¡Ö¡ÊÍèÇ¯¤Ï¡ËÀµÌÚ¤ä»³ËÜ¡¢ÀÐÄÍ¤À¤Ã¤¿¤ê¼ã¤¤Áª¼ê¤â»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ê¤Ë¡Ë¤¯¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¥®¡¼¥¿¡ÊÌøÅÄ¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¶á¡Ê¶áÆ£¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¡¢¾å¤ÎÊý¤âËüÁ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿°ì¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢·ã¤·¤¤¶¥Áè¤Ëµ¤¤ò´Ë¤á¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Çº£µ¨¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾åÃãÃ«Âç²ÏÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¡Ö¡Ø¤¨¡¢²õ¤¹¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈÀèÈ¯Áè¤¤¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¥¢¥Ô¡¼¥ëÉ¬¿Ü¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æà²òÂÎá¤Ï¹¥µ¡¤È¤â¤Ê¤ë¡£
¡¡Âë¥Ê¥¤¥ó¤Î´Ö¤Ë³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¶¥Áè°Õ¼±¡£¤³¤ì¤â»Ø´ø´±¤Î»×ÏÇÄÌ¤ê¤«¡½¡½¡£¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ÎàÆâ¤Ê¤ëÀï¤¤á¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£