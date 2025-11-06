ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い11月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）11月の「蠍座（さそり座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「蠍座（さそり座）」さんの11月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！



蠍座（さそり座：10月24日〜11月22日）

全体運

新たな出会いや懐かしい再会も出てきそうな月です。対人運が好調でコミュニケーションが活発な運気となりそうです。今後の計画や方向性を見直すにも良い月なので、不安なことが出てきた時は周りに相談をしてみるのも良さそうです。

恋愛運

恋愛運は好調で、モテ期のような運気です。パートナーがいる人は相手に誤解をさせないような行動を心掛けましょう。

仕事運

基本的に調子良く仕事を進めることができる月です。勢いも出やすい運気なので、結果を出すことができそうです。

ワンポイントアドバイス

今月も勢いが出やすい分、言葉が強くなりやすい傾向があるので、言葉選びは慎重に選択することを心がけましょう。

■監修者プロフィール：莉瑠（リル）

占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。

