今年７月に２０キロの激やせが話題になった、お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎。あれから４か月たった現在の姿は…。

水曜レギュラーを務める５日のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）では「見取り図の専門店ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」（通称ミトコレ）の企画を放送。まもなく４０歳を迎える盛山が、大人の通う専門店をめぐり、知識をつけてかっこいい大人の男を目指すコーナーだ。

オールブラックのスーツ衣装でロケに参加した盛山。共演した同局の吉村恵里子アナウンサーのインスタグラムにはオフショットが披露された。

番組を見たネットは「今回のミトコレの盛山さんビジュ良い」と色気たっぷりの盛山にほれぼれ。また「盛山…痩せた」「見取り図盛山の痩せ方心配になるよな」と、ほっそりした姿に心配する声も寄せられた。

盛山は雑誌「ａｎａｎ」登場を目指してボディーメイク企画に挑み、７月２日放送の「ラヴィット！」で２０キロ痩せたことを告白した。１０月１５日に「ａｎａｎ ＡＷＡＲＤ ２０２５」授賞式に出席した際、現在の体重について「今は、（２０キロ減量した当時から）プラス３キロくらいで体型は維持してる」と話した。リバウンドすることなく体型を維持しており、ネット上では「盛山さんまじで体型維持できてるの凄（すご）すぎだよ…！」「体型をキープしている盛山さん！凄いです！」と驚く声が集まっている。