£·£²ºÐ¡¦¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¤µ¤ó¡¢¼Ö¥¤¥¹À¸³è¤âÂ¤Î¿À·ÐÉü³è¤µ¤»Êâ¤¯¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Í¥Ð¡¼¡¦¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡£±£¹£¸£°Ç¯Âå¤Îµð¿Í¤ÇºÇ¶¯½õ¤Ã¿Í¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤¿¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¤µ¤ó¡Ê£·£²¡Ë¤¬£µÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë£±Ê¬´Ö¤Î¿¼¥¤¥¤ÏÃ¡¡Éü³è£²»þ´Ö£Ó£Ð¡×¡Ê¸á¸å£·»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÅÔÆâ¤Ç£²£°£±£¹Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿ºÊ¤È£µºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦¥Á¥ã¥º·¯¤ÈÊë¤é¤¹¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯¤Ë¥®¥é¥ó¡¦¥Ð¥ì¡¼¾É¸õ·²¤òÈ¯¾É¤·¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤òÁ÷¤ë¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¤µ¤ó¡£Ëõ¾Ã¿À·Ð¤Î°Û¾ï¤Î¤¿¤á¼êÂ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½Å¾É²½¤¹¤ë¤È¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆñÉÂ¤À¤Ã¤¿¡£Åö½é¤ÏÀÔ¿ñ¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¡¢²¼È¾¿È¤òÆ°¤«¤¹¿À·Ð¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¬°µÇ÷¤ò¼è¤ê½ü¤¯¼ê½Ñ¤ò´º¹Ô¡£¸½ºß¤âÂ¤Î¿À·Ð¤Î°ìÉô¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Î¤¿¤á½µ£²Æü¡¢¿À·Ð¤Î±ª²óÏ©¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»þ¡¹¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡£¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ÎËÍ¤òÀ¤ÏÃ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ëº§¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤º¤Ã¤ÈÁ°¤ËÈà½÷¤ÏËÍ¤Î¤â¤È¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ç¤âËÍ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Èà½÷¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¤µ¤ó¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¥¢¥¤¡¦¥é¥¤¥¯¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¥Í¥Ð¡¼¡¦¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤Ç¤·¤ç¡£¥¹¡¼¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡Ê¤â¤¦¤¹¤°¤Þ¤¿Êâ¤¯¡Ë¡£¥¢¥¤¡¦¥×¥í¥ß¥¹¤Í¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µð¿Í»þÂå¤«¤é°ÜÆ°¤Î¥Ð¥¹¤â¾ï¤ËÎÙÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¿ÆÍ§¡¦¼ÄÄÍÏÂÅµ¤µ¤ó¤È¤â¡È¶¦±é¡É¤·¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ï¤ß¤ó¤Ê±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¼«¿È¤ÎÂåÌ¾»ìÅª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡ª¡×¤Ï¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£